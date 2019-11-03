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  3. Galatasaray Real Madrid deplasmanında eski kadroya dönecek

Galatasaray Real Madrid deplasmanında eski kadroya dönecek

Galatasaray Real Madrid deplasmanında eski kadroya dönecek

G.Saray’ın hocası Rize maçında ilk kez denediği 4 Türk oyunculu kadrodan geri adım atacak. Fatih Hoca, çarşamba akşamı Real Madrid önünde Mariano, Belhanda, Feghouli ve Nzonzi’yi 11’de sahaya sürecek.

STAR

FATİH Terim’in iyi mücadele etmedikleri için tepki gösterdiği ve Çaykur Rizespor maçında 11’den kestiği isimler yeniden takıma dönüyor. Galatasaray’ın hocası ilk kez Çaykur Rizespor karşılaşmasında denediği 4 Türk oyunculu 11’i değiştirecek. Şampiyonlar Ligi’nde belki de son şans olarak görülen Real Madrid karşılaşmasında Terim, eski kadroya dönüş yapacak, Türk oyuncular yeniden kulübeye oturacak.

TERİM, LEMİNA İÇİN KARARSIZ

Terim, Şener’in de sakatlanmasının etkisiyle sağ bekte Mariano’ya şans tanıyacak. Lig maçında cezalı olan Marcao, Ahmet Çalık’ın yerine stoperdeki görevine dönecek. Emre Mor yedek kalırken, Feghouli ilk 11’de yer alacak. Nzonzi de Seri’nin yerine takıma dönecek. Fatih Hoca’nın tüm tepkilere rağmen Belhanda’yı da Real karşısında oynatmayı planladığı, Lemina konusunda kararsız olduğu ifade edildi.

ÖMER BAYRAM OYNAYABİLİR

Çaykur Rizespor sınavında oynayan Türk isimlerden sadece Ömer Bayram’ın Real’e karşı da görev yapabileceği bu durumda Lemina’nın yedek kalabileceği belirtiliyor. Falcao yine kadroda yer almayacak, forvette Andone gol kovalayacak. Öte yandan Rize maçında sakatlanan Şener Özbayraklı’nın sağ arka adalesinde ileri derecede zorlanma tespit edildi. Şener’in sakatlığının kesin durumu çekilecek MR sonrasında belli olacak.

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