Galatasaray Real Madrid biletleri satışta mı? Galatasaray Real Madrid maçı ne zaman?

Galatasaray Real Madrid biletleri satışta mı? sorusu maça gitmek isteyenler tarafından araştırılmaya başladı. Galatasaray Şampiyonlar ligi A Grubu 3. maçında Real Madrid'le sahasında karşı karşıya geliyor. Sarı Kırmızılı takım, bir üst tura çıkabilmesi için hazırlıklara başladı. Galatasaray Real Madrid maçı ne zaman, biletler satışta mı? merak edenler için yanıtı haberimizde..

GALATASARAY REAL MADRİD BMAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray A Grubun'ndaki üçüncü maçını Real Madrid ile 22 Ekim Salı günü saat 22.00'da yapacak. Mücadele beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak. Sarı kırmızılı ekip daha sonra 6 Kasım Çarşamba günü saat 23.00'da Real Madrid'in ev sahipliğinde ikinci kez karşı karşıya gelecek.

GALATASARAY REAL MADRİD BİLETLERİ SATIŞTA MI?

Galatasaray Real Madrid maçı için biletlerin 18 Ekim Cuma günü satışa çıkması ve bilet fiyatlarının 175 ila 1.500 lira arasında değişmesi bekleniyor.

GALATASARAY İLE REAL MADRID MAÇLARI

İki takım arasında oynanan maçlar ve sonuçları hatırlayalım:

2000/2001 - Şampiyonlar Ligi çeyrek finali

Galatasaray - Real Madrid: 3-2

Real Madrid - Galatasaray: 3-0

2012/13 - Şampiyonlar Ligi çeyrek finali

Real Madrid - Galatasaray: 3-0

Galatasaray - Real Madrid: 3-2

2013/14 - Şampiyonlar Ligi grup eşleşmesi

Galatasaray - Real Madrid: 1-6

Real Madrid - Galatasaray: 4-1

MADRİD'DE SAKATLIK ŞOKU!

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Real Madrid'de şok üstüne şok yaşanıyor. Son dönemlerde üst üste gelen sakatlıklarla adeta revire dönen La Liga devinde bir kötü haber de Gareth Bale ve Luka Modric'ten geldi. İspanyol ekibinin iki yıldızı, dün EURO 2020 elemelerinde Galler ile Hırvatistan'ın 1-1 berabere kaldığı maçın son dakikalarında sakatlık geçirdi.

İki futbolcudan Modric, oyuna devam edemeyip yerini Milan Badelj'e bırakırken Bale ise takımının oyuncu değişikliği hakkı dolduğu için karşılaşmanın son anlarını saha içinde geçirmek zorunda kaldı. Bale ve Modric'in 22 Ekim'de Galatasaray ile Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak dev karşılaşmada görev yapıp yapamayacakları ise bugün Madrid'de gerçekleştirilecek sağlık kontrollerinin ardından netlik kazanacak.