  • $5,8039
  • 6,5827
  • 249.174
  • 93.051
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
12 Haziran 2019 Çarşamba 09:26 | Son Güncelleme: 12 Haziran 2019 Çarşamba 09:26

Galatasaray, Radja Nainggolan için Inter'in cevabını bekliyor

Galatasaray, Radja Nainggolan için Inter'in cevabını bekliyor

Inter’de yeni teknik direktör Antonio Conte’nin takımda istemediği Radja Nainggolan’a Galatasaray talip oldu.

Galatasaray, Felipe Melo'nun transfer öyküsüne benzer bir operasyon için düğmeye bastı ve Seri A ekibi Inter'in 31 yaşındaki Belçikalı orta saha oyuncusu Radja Nainggolan'a resmen talip oldu.

Inter'e Şampiyonlar Ligi biletini getiren son haftadaki golüne rağmen yeni teknik direktör Antonio Conte'nin kaptan Mauro Icardi ile birlikte Radja Nainggolan'ı da yeni sezonda takımda istemediğini Uzakdoğulu patronlara iletti.

2011 yılında Juventus'un başında olan Conte, Melo'yu Amerika'daki yaz kampına götürmemiş ve devreye giren Galatasaray, Brezilyalı oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmıştı. Sarı-kırmızılı kulüp, şimdi de Conte'nin istemediği bir başka orta saha oyuncusu olan Nainggolan'ı kiralamak için devreye girdi.

İtalyan kulübünde yılda 4 milyon Euro kazanan Belçikalı oyuncu için İnter'in Galasasaray'a vereceği yanıt bekleniyor. Bu arada Banega'yı Badou Ndiaye'nin pozisyonu için düşünen Cimbom, Nainggolan olumlu sonuçlanırsa bu transferden vazgeçecek.

(Sabah)

Kediye Saldıran Alman Kurdu Hayatının Şokunu Yaşadı

Şarkı Söylerken Kendini Kaybedenler Burada Mı? :)

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Yepyeni bir evrenin kapısını aralayan kuantum bilgisayar nedir?

Şehit Teğmen Caner Gönyeli 2019 Arama Kurtarma Tatbikatı

Copyright 2019
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.