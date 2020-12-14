Galatasaray, Radamel Falcao'yu ABD'ye gönderiyor

Devre arasında ses getirecek transferler yapmaya hazırlanan Galatasaray'da kontenjanının açılması için en az 2 yabancı futbolcuyla yolların ayrılması bekleniyor. Radamel Falcao'nun ABD'ye gitmesi beklenirken Jesse Sekidika da kiralanacak.

FALCAO ABD YOLCUSU



Yeni bir oyuncu alabilmesi için de elindeki kontenjanı açması gereken Sarı-Kırmızılılarda bu doğrultuda Radamel Falcao'nun, yüksek ihtimalle ABD'ye gitmesi bekleniyor. Ayrıca bir türlü beklenen patlamayı yapamayan Jesse Sekidika'nın da kiralanmasına kesin gözüyle bakılıyor.

EN AZ 2 FUTBOLCU GÖNDERİLECEK

Ayrıca stoperlerden Christian Luyindama ve Marcao haricinde bir oyuncuya yüksek bir bonservis bedeli teklif edilmesi halinde değerlendirmeye alınacak. Edinilen son bilgilere göre, ikinci yarıda Fernando Muslera'nın yeniden takıma katılacağı varsayılarak, en az iki yabancı futbolcunun gönderilmesinin hedeflendiği bilgisine ulaşıldı.