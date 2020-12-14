Galatasaray, Radamel Falcao'yu ABD'ye gönderiyor

FALCAO ABD YOLCUSU
Yeni bir oyuncu alabilmesi için de elindeki kontenjanı açması gereken Sarı-Kırmızılılarda bu doğrultuda Radamel Falcao'nun, yüksek ihtimalle ABD'ye gitmesi bekleniyor. Ayrıca bir türlü beklenen patlamayı yapamayan Jesse Sekidika'nın da kiralanmasına kesin gözüyle bakılıyor.
EN AZ 2 FUTBOLCU GÖNDERİLECEK
Ayrıca stoperlerden Christian Luyindama ve Marcao haricinde bir oyuncuya yüksek bir bonservis bedeli teklif edilmesi halinde değerlendirmeye alınacak. Edinilen son bilgilere göre, ikinci yarıda Fernando Muslera'nın yeniden takıma katılacağı varsayılarak, en az iki yabancı futbolcunun gönderilmesinin hedeflendiği bilgisine ulaşıldı.
TFF 1'inci Lig'in 14'üncü haftasında deplasmanda Giresunspor'a 2-0 mağlup olan Adana Demirspor'da hareketli saatler yaşanıyor. Alınan mağlubiyetin ardından akşam saatlerinde teknik direktör Ümit Özat ile yolların ayrıldığı Adana ekibinde, takımın yıldız isimleri Erkan Zengin ve Volkan Şen'e de kulüp bulmaları için izin verildi.
G.Saray, devre arası Falcao'yu Inter Miami'ye gönderirse A.Madrid'li Diego Costa'yı kadrosuna katacak.
Ünlü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, koronavirüs sebebiyle verilmesi planlanan hükmen mağlubiyet kararına karşı olduğunu dile getirirken TFF'nin takımlardaki oyuncu sayısını 40'a çıkarması gerektiğini vurguladı.
Devre arasında ses getirecek transferler yapmaya hazırlanan Galatasaray'da kontenjanının açılması için en az 2 yabancı futbolcuyla yolların ayrılması bekleniyor. Radamel Falcao'nun ABD'ye gitmesi beklenirken Jesse Sekidika da kiralanacak.
Trabzonspor'da Afobe, Djaniny ve Plaza'nın istenilen performansı sergileyememesinin ardından forvet arayışları başladı.
Fransa 1. Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 14. haftasında Paris Saint-Germain (PSG), Olympique Lyon'a 1-0 yenilerek liderliği kaptırdı.