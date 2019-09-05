Galatasaray, Radamel Falcao için bonservis ödedi mi? Monaco resmen açıkladı

Galatasaray'ın transferin son gününde kadrosuna kattığı Radamel Falcao'nun maliyeti tartışma konusu oldu. Kolombiyalı futbolcuya bonservis bedeli ödenmediğini açıklayan Galatasaray'ın ardından Monaco'dan da resmi bilgilendirme yapıldı. Monaco Kulübü, yaz döneminde transfer ettiği ve gönderdiği futbolcularla ilgili rakamları açıkladı.

Galatasaray'ın KAP'a yaptığı açıklamada Falcao için bonservis ücreti ödenmeyeceği ve yıllık 5 milyon euro maaş verileceği belirtilmişti. Monaco'dan da gelen açıklamada Falcao'nun sarı kırmızılılara bonservis bedeli ödenmeden transfer olduğu resmen belirtildi. Monaco Kulübü, yaz döneminde yaptığı transferlerin bilançosunu resmi olarak açıklarken Falcao'nun bedelsiz olarak ayrıldığını doğrulamış oldu. (Futbol Arena)