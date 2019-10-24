Galatasaray, performansıyla göz dolduran Luyindama için gelecek teklifleri bekliyor

8 milyon Euro yatırım yapılan 25 yaşındaki oyuncu için gelecek 10 milyon Euro üzerinde teklifleri değerlendirmeye alacak Galatasaray, böylece ara transfer için bütçesini oluşturacak.

Luyindama bu sezon sarı-kırmızılı ekipte 11 resmi müsabakada 976 dakika forma giydi.

(Sabah)