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  3. Galatasaray, performansıyla göz dolduran Luyindama için gelecek teklifleri bekliyor

Galatasaray, performansıyla göz dolduran Luyindama için gelecek teklifleri bekliyor

Galatasaray, performansıyla göz dolduran Luyindama için gelecek teklifleri bekliyor

Galatasaray'da geride kalan 3 Şampiyonlar Ligi maçında kaleci Muslera ile birlikte vasatı aşan diğer oyuncu Christian Luyindama oldu. İngiliz kulüpleri tarafından takip edilen Demokratik Kongolu stoper, devre arasında para edecek tek isim olarak görülüyor.

8 milyon Euro yatırım yapılan 25 yaşındaki oyuncu için gelecek 10 milyon Euro üzerinde teklifleri değerlendirmeye alacak Galatasaray, böylece ara transfer için bütçesini oluşturacak.

Luyindama bu sezon sarı-kırmızılı ekipte 11 resmi müsabakada 976 dakika forma giydi.

(Sabah)

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