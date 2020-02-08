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  • Galatasaray, performansını koruması halinde Ryan Donk ile 1 yıllık yeni kontrat yapacak
  • 08 Şubat 2020 Cumartesi 11:17
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  • 08 Şubat 2020 Cumartesi 11:17

Galatasaray, performansını koruması halinde Ryan Donk ile 1 yıllık yeni kontrat yapacak

Galatasaray, performansını koruması halinde Ryan Donk ile 1 yıllık yeni kontrat yapacak

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Galatasaray yönetimi, Ryan Donk’un kalan 14 haftada mevcut performansını koruması halinde 33 yaşındaki futbolcuyla 1 yıllık yeni sözleşme imzalayacak.

Galatasaray'da kiralık oyuncular dışında 4 ismin (Nagatomo, Mariano, Selçuk, Donk) sezon sonu sözleşmesi bitiyor. Nagatomo ile yollarını ayırmaya hazırlanan sarı-kırmızılılarda kaptan Selçuk futbolu bırakacak, Mariano da ülkesi Brezilya'ya dönecek. Donk'un durumu ise kalan 14 haftada sergileyeceği performansına bağlı.

Fatih Terim'in jokeri olan Ryan Donk, sezon sonuna kadar Marcao ile birlikte savunmada görev yapacak. Luyindama'nın yokluğunda ön liberodan stopere çekilen 33 yaşındaki Hollandalı oyuncu, ligin ikinci yarısına formda başladı. Donk'a yönetim tarafından performansını koruması halinde sözleşmesinin 1 yıl uzatılacağı bildirildi. Terim de Florya'da idman dışındaki zamanlarında altyapıdaki gençlerle ilgilenen Donk'tan memnun.

GELEN TEKLİFİ GERİ ÇEVİRDİ

Yaz döneminde El-Nasr'dan teklif alan deneyimli savunmacı, Dubai ekibine olumsuz yanıt vermişti. Kasımpaşa deplasmanıyla bu sezon lig ve Avrupa'da 21. maçına ulaşacak Hollandalı, 300 bin Euro prime hak kazanacak.

SONRADAN AÇILIYOR

Galatasaray ile 2017-2018 sezonu sonunda sözleşme yenileyen ve toplam 108 maça çıkan Donk, o dönem 2. yarıdaki performansı sonrası göze girmiş ve yeni kontrat almıştı.

(Sabah)

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