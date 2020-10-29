Galatasaray pas ve taktik çalıştı

MKE Ankaragücü Kulübünde bir personelin daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Dudak uçuklatan rakam

Trabzonspor, Avrupa kulüplerinin radarında olan Uğurcan Çakır ve Abdülkadir Ömür için en az 20'şer milyon Euro talep ediyor.