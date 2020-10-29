Galatasaray pas ve taktik çalıştı

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, ısınma hareketlerinin ardından sınırlı alanda pas çalışması yaptığı bildirildi.
İdmanın ana bölümünde ise taktik çalışmasının yapıldığı aktarıldı.
Martin Linnes'in antrenmanın tamamında takımla çalıştığı, Younes Belhanda'nın ise tedavisine devam edildiği kaydedildi.
Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
Beşiktaş'ta antrenmanda sakatlık geçiren Gökhan Töre'nin adalesinde zorlanma tespit edildiği bildirildi.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, scout ekibinin başındaki Emre Utkucan'dan 6 farklı rapor istedi.
MKE Ankaragücü Kulübünde bir personelin daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
Trabzonspor, Avrupa kulüplerinin radarında olan Uğurcan Çakır ve Abdülkadir Ömür için en az 20'şer milyon Euro talep ediyor.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kadroda istikrarı yakalayamazken orta sahada ise toplam 9 futbolcu değerlendirildi.
PFDK, Denizlispor maçında kırmızı kart gören Beşiktaş'ın Brezilyalı futbolcusu Josef de Souza'ya 2 maç ceza verdi.