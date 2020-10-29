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aksam.com.tr
  • 29 Ekim 2020 Perşembe 20:25
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Galatasaray pas ve taktik çalıştı

Galatasaray pas ve taktik çalıştı

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Galatasaray, Süper Lig'in 7. haftasında 31 Ekim Cumartesi günü sahasında MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, ısınma hareketlerinin ardından sınırlı alanda pas çalışması yaptığı bildirildi.

İdmanın ana bölümünde ise taktik çalışmasının yapıldığı aktarıldı.

Martin Linnes'in antrenmanın tamamında takımla çalıştığı, Younes Belhanda'nın ise tedavisine devam edildiği kaydedildi.

Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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