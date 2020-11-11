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aksam.com.tr
  • 11 Kasım 2020 Çarşamba 13:41
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Galatasaray pas ve hücum çalıştı

Galatasaray pas ve hücum çalıştı

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Galatasaray, Süper Lig'in 9. haftasında 23 Kasım Pazartesi günü sahasında Hes Kablo Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda iki gruba ayrılan futbolcuların bir bölümümünün salonda kuvvet çalışması yaptığı bildirildi.

Diğer grubun ise sahada ısınma hareketleri ve pas çalışmasının ardından hücum organizasyonlarına yönelik bir çalışma gerçekleştirdiği aktarıldı.

Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarına yarın devam edecek.

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