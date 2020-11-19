Galatasaray pas ve dayanıklılık çalıştı

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Fener'de yeni bir yıldız doğuyor! Alex de Souza'nın bile dikkatini çekti Fener'de yeni bir yıldız doğuyor! Alex de Souza'nın bile dikkatini çekti Ömer Faruk Beyaz'dan sonra Fenerbahçe'de bir yıldız daha yetişiyor. 2005 doğumlu Arda Güler; sol ayağı, şık çalımları ve başarılı frikikleriyle Sarı-Lacivertli camiayı heyecanlandırıyor.

Albayrak için müthiş iddia! Kulisler bu haberle çalkalanıyor Albayrak için müthiş iddia! Kulisler bu haberle çalkalanıyor Galatasaray'da İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak'ın başkanlık seçiminde ‘çatı aday' olabileceği iddia ediliyor.

Cimbom'a sudan ucuz stoper! Gece milli takımımıza karşı oynadı Cimbom'a sudan ucuz stoper! Gece milli takımımıza karşı oynadı Devre arası transfer döneminde sağlam adımlar atmayı hedefleyen Galatasaray'da öne çıkan iki isim Kenan Karaman ve Attila Szalai.

Erol Bulut'u kara kara düşündüren konu Erol Bulut'u kara kara düşündüren konu Milli takımlara gönderdiği futbolcular sebebiyle iki haftadır eksik kadroyla çalışan Fenerbahçe, Gençlerbirliği maçı öncesi tam kadro bir şekilde sadece 2 idman yapabilecek.

Transferde bombayı Göztepe patlatıyor! G.Saray'ın kapısından dönmüştü Transferde bombayı Göztepe patlatıyor! G.Saray'ın kapısından dönmüştü Süper Lig ekiplerinden Göztepe, son olarak Sampdoria'da forma giyen ve şu an boşta olan orta saha oyuncusu Andrea Bertolacci'ye kancayı taktı.