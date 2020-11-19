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aksam.com.tr
  • 19 Kasım 2020 Perşembe 14:34
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Galatasaray pas ve dayanıklılık çalıştı

Galatasaray pas ve dayanıklılık çalıştı

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Süper Lig'in 9. haftasında 23 Kasım Pazartesi günü Hes Kablo Kayserispor'u konuk edecek Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.

Pas organizasyonlarıyla devam eden, dar alan oyunları üzerinde durulan idmanın ana bölümünde, sınırlı alanda dayanıklılığa yönelik çift kale oyun gerçekleştirildiği aktarıldı.

Antrenmanın, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandığı kaydedildi.

Sakatlıkları devam eden Christian Luyindama ve Radamel Falcao'nun tedavilerine devam edildiği belirtildi.

Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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