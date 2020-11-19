Galatasaray pas ve dayanıklılık çalıştı

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.
Pas organizasyonlarıyla devam eden, dar alan oyunları üzerinde durulan idmanın ana bölümünde, sınırlı alanda dayanıklılığa yönelik çift kale oyun gerçekleştirildiği aktarıldı.
Antrenmanın, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandığı kaydedildi.
Sakatlıkları devam eden Christian Luyindama ve Radamel Falcao'nun tedavilerine devam edildiği belirtildi.
Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
Ömer Faruk Beyaz'dan sonra Fenerbahçe'de bir yıldız daha yetişiyor. 2005 doğumlu Arda Güler; sol ayağı, şık çalımları ve başarılı frikikleriyle Sarı-Lacivertli camiayı heyecanlandırıyor.
Galatasaray'da İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak'ın başkanlık seçiminde ‘çatı aday' olabileceği iddia ediliyor.
Devre arası transfer döneminde sağlam adımlar atmayı hedefleyen Galatasaray'da öne çıkan iki isim Kenan Karaman ve Attila Szalai.
Milli takımlara gönderdiği futbolcular sebebiyle iki haftadır eksik kadroyla çalışan Fenerbahçe, Gençlerbirliği maçı öncesi tam kadro bir şekilde sadece 2 idman yapabilecek.
Süper Lig ekiplerinden Göztepe, son olarak Sampdoria'da forma giyen ve şu an boşta olan orta saha oyuncusu Andrea Bertolacci'ye kancayı taktı.
Çaykur Rizespor deplasmanında ayağı kırılan Galatasaray'ın başarılı kalecisi Fernando Muslera, 26 Kasım'da İstanbul'a dönerek idmanlara başlayacak.