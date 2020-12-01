Galatasaray pas ve dayanıklılık çalışması yaptı

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması yaptığı bildirildi. Sınırlı alanda pas oyunlarıyla devam eden idmanın, dayanıklılık çalışmasıyla sona erdiği belirtildi.
Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri pozitif çıkan 5 oyuncudan 4'ünün gerekli izolasyon ve tedavi süreçlerinin ardından gerçekleştirilen testlerinin ikişer kez negatif sonuçlandığı, bu oyuncuların Türkiye Futbol Federasyonunun ilgili protokolü çerçevesinde bireysel idmanlara başladığı aktarıldı. Bu futbolcuların Atakaş Hatayspor maçından iki gün önce yapılacak rutin testlerinin negatif çıkması halinde karşılaşmanın kadrosunda bulunmalarının önünde bir engel kalmayacağı duyuruldu.
Bir futbolcunun ise gerekli izolasyon ve tedavi süresi sonrası gerçekleştirilen testlerinde negatif netice elde edilmesine rağmen, 25 Kasım Çarşamba günü yapılan bir testinde pozitif sonuca rastlanılmasından dolayı Türkiye Futbol Federasyonunun ilgili protokolü gereği 5 Aralık Cumartesi gününe dek takım antrenmanlarında, 9 Aralık Çarşamba gününe dek ise müsabakalarda yer alamayacağı kaydedildi.
Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarına yarın devam edecek.
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Galatasaray, lige verilen arada yapılan koronavirüs testleri pozitif çıkan 5 futbolcusunun 4'ünün testinin negatife döndüğünü açıkladı. Söz konusu oyuncular, Hatayspor maçından 2 gün önce yapılacak testlerde de negatif çıkarsa bu maçın kadrosunda yer alabilecekler.
Adı Milan, Real Madrid ve Liverpool gibi takımlarla anılan milli futbolcumuz Ozan Kabak'ın son talibinin PSG olduğu iddia edildi. Schalke 04 ile olan sözleşmesinde 45 milyon euroluk serbest kalma bedeli bulunan başarılı stoperin transferi bu rakama gerçekleşirse Galatasaray'ın kasasına da 2 milyon 250 bin Euro yetiştirme bedeli girecek.