Galatasaray pas, top kapma ve taktik çalıştı

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenmanlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında hijyen ve sosyal mesafe kuralına uygun olarak gerçekleştirildi.
Sabah yapılan idmanın birinci bölümünde ilk olarak fiziksel çalışma uygulandı. Daha sonra futbola özgü genel kuvvet çalışması üzerinde duruldu. Son bölümde ise gruplar halinde ayak tenisi oynandı.
Akşamüstü gerçekleşen günün ikinci antrenmanına ısınma ile başlandı. Devam eden kısımda pas ve top kapma çalışması yapıldı. Ana bölümde ise taktik oyun gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle tamamlandı.
Sarı-kırmızılı futbolcular ve teknik ekip, sabah antrenmanından önce bayramlaştı.
Galatasaray, Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki çalışmalarını yarın yapacağı çift idmanla sürdürecek.
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gündemindeki Mert Hakan Yandaş, beIN Sports'a verdiği röportajda geleceğine dair açıklamalarda bulundu.
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Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Caner Erkin, İnter'e transfer olduğu günlerle ilgili İtalyan basınına açıklamalarda bulundu. Caner, Mancini döneminde her şeyin yolunda gittiğini ancak Frank de Boer geldikten sonra istenilmediğini anladığını ve ayrıldığını açıkladı. Caner ayrıca Frank de Boer'in İnter gibi büyük bir kulüpte nasıl teknik adamlık yaptığına anlam veremediğini de sözlerine ekledi.
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