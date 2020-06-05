Galatasaray pas, şut ve taktik çalıştı

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Ayrılık kararı! 'Seni kadroda düşünmüyoruz, kendine takım bul' Ayrılık kararı! 'Seni kadroda düşünmüyoruz, kendine takım bul' Fenerbahçe sezon başında Huddersfield'tan 2 milyon Euro karşılığında transfer ettiği stoper Mathias Zanka'yı devre arasında Fortuna Düsseldorf'a kiralamıştı. Sezon sonunda Alman ekibinden dönecek olan 30 yaşındaki savunmacıyı Sarı-Lacivertliler gelecek sezon da kadroda düşünmüyor. Fenerbahçe yönetimi, Danimarkalı stoperden kendisine takım bulmasını istedi.

Fenerbahçe'nin yeni hocası İstanbul'a geliyor Fenerbahçe'nin yeni hocası İstanbul'a geliyor Fenerbahçe'nin yeni sezonda takımı emanet etmek istediği Hırvat teknik adam, uçuş yasakları kalkar kalkmaz İstanbul'a gelecek.

G.Saray bombayı patlattı! Sadece 500 bin Euro'ya 'Yeni Onyekuru' G.Saray bombayı patlattı! Sadece 500 bin Euro'ya 'Yeni Onyekuru' Henry Onyekuru transferi için Monaco'dan iyi haberler alamayan Galatasaray, Nijeryalı yıldızın alternatifini buldu. Cimbom, Slovakya ekibi AS Trencin'de forma giyen 21 yaşındaki Ganalı kanat oyuncusu Osman Bukari'nin transferi için girişimlere başladı. Galatasaray, genç futbolcu için Trencin'e 500 bin Euro'luk teklif sunacak.

Ve resmi açıklama geldi: Oyuncumuzu Fenerbahçe'ye sattık Ve resmi açıklama geldi: Oyuncumuzu Fenerbahçe'ye sattık Fenerbahçe'nin 1928 Bucaspor'dan kadrosuna kattığı genç golcü Barış Sungur'la ilgili bir resmi açıklama daha geldi. İzmir ekibinin başkanı Cihan Aktaş, “Barış Sungur'un transferinde Fenerbahçe ile prensip anlaşmasına vardık. Barış 1 yıl takımımızda kiralık olarak forma giyecek. Fakat Barış'ı Fenerbahçe sezon içerisinde istediği zaman takımına çağırabilir. Barış'ın ikinci satışından %20 pay alacağız” ifadelerini kullandı.

Savunma 'Emin' ellerde! Savunma 'Emin' ellerde! Galatasaray, sezonu kapatan Luyindama'nın ardından Marcao'yu da sakatlığa kurban verdi. Tecrübeli çalıştırıcı ise Sambacı'nın yerine 17 yaşındaki Emin Bayram'ı Donk'un partneri olarak sahaya sürecek.

Fenerbahçe'de kanatlara iki bomba birden Fenerbahçe'de kanatlara iki bomba birden Yeni sezonda iki kanat transferi yapmayı hedefleyen Fenerbahçe hedeflerini belirledi. Sarı-lacivertliler, Nijeryalı Bright Osayi-Samuel için QPR'a teklif yaparken, Houston'dan ayrılacağını açıklayan Albert Elis'i de yeniden gündemine aldı.