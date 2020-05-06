Galatasaray parayı yatırmazsa, Mert Hakan elden kaçabilir

Sezon sonunda serbest kalacak Demir Grup Sivassporlu Mert Hakan Yandaş, transfer sezonunun en çok konuşulacak ismi olacak gibi... 25 yaşındaki oyuncunun Galatasaray ile ön protokol yaptığı konuşulurken, devreye Fenerbahçe girdi. Sarı-lacivertlilerin teklifinin, Galatasaray'ın yaptığı tekliften daha iyi olduğu ve Mert Hakan'ın Fenerbahçe'ye yakın olduğu bilgiler arasında.
HAZİRANA KADAR VAKİT VAR
Mert Hakan Yandaş, Galatasaray ile sözlü bir protokol yapsa da hukuki geçerliliği olacak bir imza atmadığı bildirildi. Oyuncuya ödenmesi vadedilen 2.2 milyon TL'lik imza parası için sarı- kırmızılıların haziran başına kadar vakti olduğu, bu paranın ödenmemesi halinde rotanın Fenerbahçe'ye döneceği ifade edildi. Bu nedenle Kanarya, tecrübeli orta saha için beklemeye geçti.
SÖZÜNDEN CAYMAK İSTEMİYOR
Mert Hakan Yandaş cephesi, daha önce verilen sözlerden caymak istemiyor. Bu nedenle ligin de durduğu ortamda Galatasaray'ın atacağı adım gözlenecek. Haziran başında imza parası yatırılmazsa, Galatasaray ile yapılan sözlü protokol geçersiz sayılacak. Böylelikle Mert Hakan için Fenerbahçe yolu ardına kadar açılmış olacak.
EMRE BELÖZOĞLU ISRARCI
Transfer öncesinde Mert Hakan'ın gelecek sezon sportif direktör olacak Emre Belözoğlu tarafından telefonla arandığı ifade edilmişti. Belözoğlu'nun bu transferde önemli rol oynadığı, oyuncunun takıma katılması konusunda ısrarcı olduğu bildirildi. Mert Hakan, bu sezon Sivasspor'un en dikkat çeken oyuncusu olurken, ligde 6 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.
(Sabah)
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Galatasaray söz verdiği gibi haziran başında 2.2 milyon TL'lik imza parasını yatırmazsa, Demir Grup Sivasspor ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mert Hakan Yandaş için Fenerbahçe yolu sonuna kadar açılacak. Sarı lacivertlilerin teklifi de rakibinden daha cazip.