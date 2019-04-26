Galatasaray, Onyekuru transferini böyle bitirecek! Yönetimin iki planı var

Bafetimbi Gomis’in dün İstanbul’a gelmesi transfer dedikodularına sebep olurken konuyla ilgili Orçun Özateş çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

Gomis’i Galatasaray’a getiren yakın çevresiyle konuştuğunu söyleyen Özateş şu ifadeleri kullandı:

“GALATASARAY’DAN BAŞKASINA DÖNMEM”

“Gomis’in adı Fenerbahçe’yle anılıyor fakat Suudi Arabistan ekibinden 9 milyon Euro maaş alıyor. O parayı Süper Lig’de hiçbir kulüp veremez ve yakın çevresiyle paylaştığı şu, ‘Türkiye’ye dönersem Galatasaray’dan başka hiçbir kulübe imza atmam.’

Ayrılış sürecinde yaşananlardan dolayı da Gomis’in Galatasaray’a kırgınlığı var.”

ONYEKURU

Bu sezon ortaya koyduğu performansla göz dolduran Onyekuru’nun transferine değinen Tamer Ayeri, Galatasaray’ın bu transferde iki planının olduğunu belirtti. Ayeri konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

“GALATASARAY’IN ONYEKURU İÇİN 2 PLANI VAR”

“Galatasaray’ın Onyekuru’yla yaptığı sözleşmede satın alma opsiyonu yok. Oyuncunun Everton’la 2022’ye kadar sözleşmesi var. İngiliz ekibi Onyekuru’yu tekrar kiralamak istemiyor. Galatasaray Everton’ı ikna ederse tekrar kiralayacak, olmazsa ikinci planları ise Belhanda’yı Arap ekiplerine satıp buradan gelecek bonservisin tamamı Onyekuru’ya gidecek. Eğer yeterli olmazsa Fernando’nun satışından gelecek paranın bir bölümü de Everton’a verilecek. Galatasaray bu şekilde Onyekuru’nun bonservisini almaya çalışacak.

Onyekuru da daha önce yaptığı açıklamada Galatasaray’da kalmak istediğini açıklamıştı. Onyekuru henüz 21 yaşında ve Galatasaray bu transferi bitirebilirse kanatlarda minimum 10 yılını kurtarır. Fatih Terim de futbolcuyu özellikle istiyor.”