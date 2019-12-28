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  3. Galatasaray Onyekuru transferi için Monaco ile anlaşamazsa rotayı Bruma'ya kıracak

Galatasaray Onyekuru transferi için Monaco ile anlaşamazsa rotayı Bruma'ya kıracak

Galatasaray Onyekuru transferi için Monaco ile anlaşamazsa rotayı Bruma'ya kıracak

SÜPER Lig’de ilk yarıyı zirvenin uzağında kapatmasına rağmen şampiyonluk hesapları yapmaya devam eden Galatasaray’da Bruma sesleri.

Sarı-Kırmızılılar’ın 24 yaşındaki eski futbolcusunun İstanbul’a gelmesi ve yemek yerken yaptığı paylaşım taraftarlar arasında büyük heyecan yaratırken, yönetimin de Bruma’yı gündemine aldığı ortaya çıktı. Geçen sezon kazanılan şampiyonlukta pay sahibi olan Onyekuru için girişimlerini sürdüren Cim-Bom’un, Monaco ile anlaşamaması durumunda Bruma’yı PSV Eindhoven’den isteyeceği öğrenildi.

(Star)


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