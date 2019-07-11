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Galatasaray önce salonda, sonra sahada çalıştı

Galatasaray önce salonda, sonra sahada çalıştı

Galatasaray, 2019-2020 sezonu hazırlıklarına bugün yaptığı çift antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde günün ilk antrenmanı için sabah saatlerinde bir araya gelen sarı-kırmızılı takım, salonda core ve aktivasyon çalışmasının ardından sahada kuvvet ve sprint ile antrenmana başlandı.

Daha sonra topla ısınma hareketleri yapıldı. Ana bölümde 8’e 8 (+8) dar alanda oyunsal formda dayanıklılık çalışması gerçekleştirildi. Günün akşamüstü yapılan ikinci antrenmanına topla ısınma ile başlandı.

Devam eden bölümde 8’e 8 (+8) pas oyunu oynandı. Ana bölümde ise ilk olarak 10’a 10 (+2) pozisyon ve taktik çalışması gerçekleştirilirken ardından 10’a 10 çift kale taktik çalışma yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Cimbom, yeni sezon hazırlıklarını yarın akşam saat 18.00’de Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.  (İHA)

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