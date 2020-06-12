Galatasaray, Omar Elabdellaoui ile prensip anlaşmasına vardı

Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç ve Oğulcan Çağlayan ile anlaşan Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Mariano ve Şener Özbayraklı ile yollarını ayırma kararı alan Sarı-Kırmızılılar, Fenerbahçe'nin de istediği sağ bek Omar Elabdellaoui ile prensip anlaşmasına vardı. 28 yaşındaki Norveçli futbolcunun Olympiakos ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyordu.

Süper Lig'de bitime 8 maç kala şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, bir yandan da gelecek sezonun kadrosunu oluşturmak için çalışmalarını sürdürüyor.



3 OYUNCUYLA PRENSİP ANLAŞMASI



Bu doğrultuda takımdaki yerli oyuncusu sayısını artırmak isteyen sarı-kırmızılılar; Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç ve Oğulcan Çağlayan ile prensip anlaşmasına vardı.

FENERBAHÇE'NİN DE GÜNDEMİNDE



Üç oyuncuyla da sezon biter bitmez sözleşme imzalaması beklenen Cimbom, yabancı futbolcu transferinde de gaza bastı. Sarı-kırmızılılar Fenerbahçe'nin de gündeminde olan futbolcuyu kadrosuna katmaya çok yakın.

MARİANO YOLCU



Nagatomo'dan sonra sezon sonunda Galatasaray'dan ayrılacak ikinci yabancı kesinleşti: Mariano... Sözleşmesi uzatılmayan 33 yaşındaki Brezilyalı yıldız, ülkesine dönecek ve Sevilla'da birlikte çalıştığı eski hocası Sampaoli ile Atletico Mineiro'da buluşacak.

MARİANO'NUN YERİNE

Sağ bekte Mariano'nun boşluğunu Omar Elabdellaoui dolduracak.

EL SIKIŞTILAR

Premier Lig'den beklediği teklifi alamayan Omar Elabdellaoui'nin sarı-kırmızılı kulüple prensip anlaşmasına vardığı ortaya çıktı.

BONSERVİSİ BEDELİ YOK

Galatasaray, temmuz ayında serbest kalacak deneyimli sağ bek için bonservis ücreti ödemeyecek.

Olympiakos ile 162 maça çıkan Omar, 11 gol atıp 14 kez de asist yaptı.

(Sabah)