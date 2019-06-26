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  3. Galatasaray, olumlu cevap aldığı Aboubakar için Portekiz'e gidiyor

Galatasaray, olumlu cevap aldığı Aboubakar için Portekiz'e gidiyor

Galatasaray, olumlu cevap aldığı Aboubakar için Portekiz'e gidiyor

Vedat Muriç transferinde Çaykur Rizespor’la anlaşan Galatasaray, Vincent Aboubakar’dan da olumlu cevap aldı. Sarı-Kırmızılı yönetim, Kamerunlu golcünün transferi için birkaç gün içinde Portekiz’e gidecek.

Galatasaray forvet transferine yoğunlaştı... Teknik Direktör Fatih Terim'in yeni sezonda Mitroglou ve Diagne ile devam etmek istemesi üzerine yönetim özellikle Vedat Muriç ve Aboubakar'ı transfer ederek güçlü bir forvet hattı oluşturmaya uğraşıyor. Bunun için görüşmeler devam ediyor.

HANEDAR PORTEKİZ YOLCUSU

Önceki gün Aboubakar'ın menajeriyle bir görüşme yapan Sarı-Kırmızılı yöneticiler Porto'ya 1 yıllık kiralama teklifinde bulunacak İdari menajer Şükrü Hanedar bunun için Portekiz'e gidecek.

Porto bu transfer için 12 milyon euro isterken, Galatasaray ise kiralama ve opsiyon formülünü masaya koyacak.

ABOUBAKAR SICAK BAKIYOR

Aboubakar'ın da daha önce Türkiye'de oynadığı için G.Saray'a sıcak baktığı ve gelişmeleri yakından takip ettiği belirlendi. Bu transfer için yönetim tüm kozlarını oynayacak.

RİZE İLE SORUN ÖDEME ŞEKLİ

Sarı kırmızılılar Vedat Muriç için de Çaykur Rizespor ile anlaşma sağladı. Ancak 3.5 milyon Euro'nun peşin olarak ödemek istemeyen yönetim bu parayı takside bölmek için uğraşıyor.

(Takvim)

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