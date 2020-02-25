Galatasaray: Olaylarla ilgili yasal işlem başlatacağız

İşte Galatasaray'ın yaptığı açıklama:
"23 Şubat Pazar günü Fenerbahçe ile Ülker Stadyumu'nda oynadığımız ve 3-1 galibiyetimizle sonuçlanan karşılaşma öncesinde, esnasında ve sonrasında sportmenlik dışı, insan onuruyla bağdaşmayan olaylar yaşanmıştır.
Maçtan önceki dostluk söylemlerine rağmen;
-Maç boyunca camiamıza, teknik heyetimize ve oyuncularımıza yönelik toplu halde küfürlü tezahüratlar yapılmış,
-Sahaya ve oyuncularımıza yabancı maddeler atılmış,
-Toplumu ayrıştırıcı, birbirine düşürücü, düşmanlık ve nefret söylemi içeren pankartlar açılmış,
-Taraftarımıza Ülker Stadyumu girişinde zorluklar yaşatılmış,
-Maç öncesi ve sonrasında, taraftarımızın bulunduğu tribüne doğru insan sağlığını etkileyecek düzeyde saatlerce yüksek sesli yayın yapılmış,
-Hijyenik olmayan tuvaletler kullanmak zorunda bırakılmıştır.
Tüm bu yaşananları şiddetle kınıyoruz.
Kulübümüz yaşanan bu olayların takipçisi olup, gerekli yasal işlemler başlatılmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Galatasaray Spor Kulübü"
Galatasaray Spor Kulübü, Fenerbahçe derbisi sırasında yaşanan olaylar ile ilgili yasal işlemlerin başlatıldığını açıkladı.
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