Galatasaray, Okay Yokuşlu transferi için operasyona başladı

Galatasaray, Okay Yokuşlu ile transfer görüşmesi yapıyor.

Geçtiğimiz günlerde kulübü Celta Vigo'ya ait her şeyi sosyal medya hesaplarından çıkaran ve şans bulamadığı için ayrılmak isteyen Okay'ın, satın alma opsiyonuyla beraber kiralanması planlanıyor.

Fatih hoca, orta sahada neredeyse tüm oyuncuların kiralık olması ve gelecek sezon ayrılma ihtimalleri nedeniyle, Okay'ı elde tutmak istiyor. Milli futbolcu, takımın yeni ön liberosu olarak düşünülüyor.

(Star)