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  • Galatasaray, Okay Yokuşlu için Celta Vigo'ya yaptığı teklifi 1,5 milyon euroya çıkardı
  • 11 Eylül 2020 Cuma 09:34
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Galatasaray, Okay Yokuşlu için Celta Vigo'ya yaptığı teklifi 1,5 milyon euroya çıkardı

Galatasaray, Okay Yokuşlu için Celta Vigo'ya yaptığı teklifi 1,5 milyon euroya çıkardı

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Galatasaray, Celta Vigo'ya daha önce 1 milyon euro teklif yaptığı Okay Yokuşlu için rakamı 1,5 milyon euroya çıkardı. Ayrıca Sarı-Kırmızılılar, İspanyol ekibine milli futbolcu için 4 milyon euro da zorunlu satın alma teklifi sunacak.

Galatasaray'da rota Okay Yokuşlu'ya çevrildi. Teknik Direktör Fatih Terim'in takımda görmeyi çok istediği milli oyuncu için İspanyol kulübü Celta Vigo'ya 1.5 milyon Euro'luk kiralama teklifi yapıldı. Fatih hocanın 1.5 senedir istediği eski öğrencisi için yönetim bu kez çok ısrarcı. Celta Vigo'ya 1 milyon Euro'luk kiralama teklifi yapan ve zorunlu satın alma önerisi de sunan Cim Bom, İspanyollar'ın tavrı sonrası rakamı yükseltme kararı almıştı.

ZORUNLU SATIN ALMA TEKLİFİ

Sarı Kırmızılı yönetimin ayrıca Okay Yokuşlu için sezon sonunda 4 milyon Euro zorunlu satın alma teklifinde de bulunarak İspanyol kulübünden cevap beklediği öne sürüldü. İspanyol kulübünün bu gelişmeden sonra Galatasaray'dan düşünmek için süre istediği ortaya çıktı. Bu transferin birkaç gün içinde netlik kazanmasına kesin gözüyle bakılıyor.

YÖNETİMDEN HOCAYA HEDİYE

Şimdi gözler İspanyollar'ın vereceği cevapta. 2 gündür antrenmanlarda yer almayan ve bireysel çalışan Okay, dün takımla çalıştı. Teknik direktör Fatih Terim, A Milli Takım'dan eski öğrencisini mutlaka takımda görmeyi hedefliyor. Transferde geç kalan yönetim de Okay transferiyle hocanın gönlünü almak istiyor.

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Galatasaray, Celta Vigo'ya daha önce 1 milyon euro teklif yaptığı Okay Yokuşlu için rakamı 1,5 milyon euroya çıkardı. Ayrıca Sarı-Kırmızılılar, İspanyol ekibine milli futbolcu için 4 milyon euro da zorunlu satın alma teklifi sunacak.

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