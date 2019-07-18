Galatasaray, Okan Kocuk'u transfer etti

Galatasaray, TFF 1. Lig ekibi Bursaspor'un 24 yaşındaki kalecisi Okan Kocuk'u transfer etti.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderilen açıklamada, Okan Kocuk'la 4 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, Okan Kocuk'a 3 milyon lira imza parasının yanı sıra bu sezon için 2 milyon 500 bin, 2020-2021'de 2 milyon 750 bin, 2021-2022'de 3 milyon 250 bin, 2022-2023 sezonu için de 3 milyon 750 bin lira sabit transfer ücretinin verileceği kaydedildi.

"EN ÖZEL FORMAM OLACAK"

Okan Kocuk, imzanın ardından Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'i ziyaret etti.

Mustafa Cengiz'in kendisine formasını takdim etmesi sırasında yeni transfer Okan Kocuk "İlk Galatasaray formam değil ama en özeli olacak" diyerek bu anın bir Galatasaray taraftarı olarak kendisini ne kadar mutlu ettiğini ifade etti.

Mustafa Cengiz bu sözleri "Müthiş... Bu birçok şeyi ifade ediyor. Biz genelde oyuncularımıza hangi takımı tuttuklarını sormayız. Burası profesyonel bir dünya. Ama biz burada hala amatör bir ruhun yaşadığına inanıyoruz. Yönetici olarak o ruh için buradayız. Senin de o ruhun bir parçası olman bizi müthiş mutlu etti" ifadeleriyle karşıladı.

"BEN TÜM FEDAKARLIĞI YAPTIM"

"Galatasaray'a gelmek tabii ki tarif edilemez bir duygu. Şu anda burada olmaktan çok mutluyum, çok gururluyum. Tarif edemiyorum hislerimi. Buraya gelmemle birlikte Galatasaray formasının değerini ve ağırlığını daha iyi anladım. Gerçekten transfer süreci biraz zorluydu ama Fatih Terim'e ve Abdurrahim Albayrak'a yardımlarından dolayı çok teşekkür ederim. Beni Galatasaray'a kazandırdılar. Ben de buraya gelmek için tüm fedakarlıkları yaptım. Gerekeni yaptım diyebilirim. Şu an burada olduğum için gerçekten çok mutluyum."

"Bence Muslera'dan öğrenecek çok şey var. Çok deneyimli bir kaleci, bence Süper Lig'in en iyi kalecisi. Uluslararası düzeyde de en iyilerden biri. Forma bana geldiğinde de en iyi performansımı gösterip onu aratmamaya çalışacağım. İnşallah Claudio Taffarel'le de çalışma şansım olur. Ondan da bir şeyler öğreneceğim. Muslera'yla takım arkadaşı olmak benim için bir ayrıcalık olacak."

"Şampiyonlar Ligi ve ligde kupalar yolunda zaferler kazanacağımıza inanıyorum."

"UMARIM UZUN YILLAR BU FORMAYI GİYERİM"

"Bursaspor'dayken Türk Telekom Stadı'nda 1-1 biten bir maçımız olmuştu. Golü yedikten sonra öyle bir baskı gelmişti ki buradan çıkamayacakmış gibi hissetmiştik. Taraftarımıza da ayrıca teşekkür ederim. Daha gelmeden bana destek vermeye başladılar. Ben de onları performansımla yanıltmamak istiyorum. Çok büyük bir kulübe, çok büyük bir taraftara geldim. Bana inananları umarım yanıltmam."

"Elbette büyük hedefler bitmez. Ben de Galatasaray'da bir efsane olmak istiyorum. Öncelikle burada Muslera'dan ve Taffarel'den çok şey öğreneceğim. Şans geldiğinde de sıramı bekleyip en iyi şekilde değerlendireceğim. Buraya layık olduğumu göstereceğim. Umarım sonra da uzun yıllar Galatasaray formasını terleteceğim."