Galatasaray Oğulcan için davanın sonuçlanmasını bekliyor

Bu kararın teknik olmadığı ortaya çıktı. Çaykur Rize ile sözleşmesindeki opsiyonu kullanmayıp serbest kalan Oğulcan'ın davasının sonuçlanmasını bekleyen sarı-kırmızılılar, forvet sıkıntısı yaşamadığı sezon başında risk almak istemedi. Oğulcan'ın haklı bulunmasına kesin gözüyle bakılan davası sonuçlanır sonuçlanmaz kadroya alınacağı bildirildi.
Al-Duhail ile yollarını ayıran, adı Fenerbahçe ve Beşiktaş'la anılan tecrübeli golcü Mario Mandzukic, Rusya'nın Lokomotiv Moskova ekibine transfer olmak üzere.
Fenerbahçeli taraftarların hayali olan Mesut Özil'in Acun Ilıcalı ile arasındaki Türkiye diyalogu sarı lacivertli taraftarları heyecanlandırdı.
Bu sezon ezeli rakiplerine attığı transfer çalımlarıyla dikkat çeken Fenerbahçe, zincire bir halka daha ekledi: Nazım Sangare. Sarı-Lacivertliler, Beşiktaş'ın de istediği başarılı sağ bekin transferini bitirdi.
Süper Lig'de 2. haftanın kapanış maçında Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor'la karşı karşıya geliyor.
Hafta içinde 2 yeni oyuncuyu daha Trabzon'a getirecek olan Trabzonspor'da, 1 numaralı hedef Erik Sviatchenko. Yönetim ile Midtjylland arasında yapılan pazarlıklarda çok ufak pürüzler kaldı. Vitor Hugo cephesinde de gelişmeler olumlu. Her şeye rağmen listede 3 de alternatif var.
Diriliş Belhanda