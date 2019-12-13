Galatasaray Ocak ayından sonra bambaşka bir hal alacak

Galatasaray’da rota transfere çevrildi. Fatih Terim, sezonun ikinci yarısında tempolu, hızlı ve mücadeleci bir takım oluşturmaya kararlı. Cim Bom kanatları Onyekuru ile Emre Kılınç, forvet arkasını da Mert Hakan’la takviye etmeye hazırlanıyor. Onyekuru’yu Monaco’dan 1.5 sezonluğuna kiralayan Aslan, prensip anlaşmasına vardığı Emre ve Mert Hakan’ı da bonservisleriyle renklerine bağlamayı planlıyor.

Orta sahaya Okay-Ndiaye

Planın ikinci aşamasında hedefte Celta Vigo ile bağlarını koparmaya hazırlanan Okay Yokuşlu ve Türk takımlarının radarına giren Badou Ndiaye var. Okay’ın bonservisiyle, Ndiaye’nin yine kiralanması düşünülüyor.

Savunma hattı sil baştan

Defansta da değişiklikler olacak. Sağ bek Mariano’nun yerine Linnes kadroya alınacak. Nagatomo’nun yerine de Ricardo Rodriguez düşünülüyor. Sezonu kapatan Luyindama’nın boşluğunda stoper de aranıyor. Forvet takviyesi için Falcao’nun fiziksel durumuna bakılacak. Andone ile yollar ayrılacak. Yabancı kontenjanında yer açılırsa Club Brugge’dan ayrılacak olan Diagne kadroda tutulacak, aksi halde satılacak.

(Fanatik)