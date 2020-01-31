Galatasaray Nzonzi transferi yüzünden Mert Çetin'den oldu

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Yaklaşık 1 aydır Galatasaray’ın gündeminde olan ve transferi için Roma’yla masaya oturulan Mert Çetin Hellas Verona ile anlaşmaya vardı.
GALATASARAY NZONZİ'DE ROMA'YA GÜVEN VERMEYİNCE...
Serie A’da bir maç eksiğine rağmen 29 puanla 9.sırada bulunan ve Ivan Juric yönetimiyle başarılı sezon geçiren Verona, Mert Çetin’le birlikte Jacopo Sala’yı da renklerine bağlamaya hazırlanırken ligde 5 haftadır kaybetmeyen ‘Gialloblu’nun’ Mert Çetin için Roma’ya oynama garantisi verdiği belirtildi.
Sezon başında Gençlerbirliği’nden 3 milyon euro’ya transfer edilen Mert Çetin 5 maçta forma giymişti.
Süper Lig'de 21-25. haftaların tarih ve saatleri açıklandı. Buna göre Fenerbahçe ve Galatasaray arasında oynanacak dev maç 23 Şubat Pazartesi saat 19.00'da başlayacak.
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