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aksam.com.tr
  • 19 Mayıs 2020 Salı 10:51
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  • 19 Mayıs 2020 Salı 10:51

Galatasaray, Nordin Amrabat'ın kardeşi Sofyan'ı kiralıyor

Galatasaray, Nordin Amrabat'ın kardeşi Sofyan'ı kiralıyor

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Galatasaray, eski futbolcusu Nordin Amrabat'ın kardeşi Sofyan Amrabat'ın Fiorentina'dan kiralamak istiyor.

Yeni sezonda Jean Michael Seri ile büyük ihtimalle yollarını ayıracak olan Galatasaray'ın gündemine sürpriz bir isim girdi. Sarı- Kırmızılılar, Hellas Verona'da kiralık oynayan ve bonservisi Fiorentina'da bulunan Sofyan Amrabat'ı kadrosuna katmak istiyor.

ÇOK YÖNLÜ BİR FUTBOLCU

23 yaşındaki orta alan oyuncusu aynı zamanda Galatasaray'ın eski yıldızlarından Nordin Amrabat'ın kardeşi. Sofyan, 8 numara ve 6 numara pozisyonlarının yanı sıra savunmada da oynuyor.

Fiorentina, Faslı futbolcuyu devre arasında 20 milyon Euro'ya Verona'dan alıp hemen 6 aylığına kiralamıştı. İtalyan basınına göre Mor Menekşeler, Amrabat'ı bir kez daha kiralayabilir.

ABİSİ KOZ OLARAK KULLANILACAK

Galatasaray'ın transferde Sofyan'ın abisi Nordin'i de koz olarak kullanabileceği belirtiliyor. Nordin Amrabat, 2012-2014 yılları arasında Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray'da oynamıştı.

(Takvim)

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