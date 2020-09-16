Galatasaray, Neftçi maçı için Bakü'ye gitti

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F.Bahçe'de Emre Belözoğlu iki golcüyü bitirdi F.Bahçe'de Emre Belözoğlu iki golcüyü bitirdi Marcel Tisserand transferiyle stoper bölgesindeki eksikliğini tamamlayan Fenerbahçe'de sıra forvet transferine geldi. İşte Sarı Lacivertlilerin yeni golcüleri...

Acun'dan Fenerbahçe için başkanlık açıklaması Acun'dan Fenerbahçe için başkanlık açıklaması Hollanda'da Fortuna Sittard'ı satın alan Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'ye başkan olmayı düşünmediğini söyledi.

Gelir gelmez kriz! Beşiktaş'ta Josef de Souza şaşkınlığı Gelir gelmez kriz! Beşiktaş'ta Josef de Souza şaşkınlığı Suudi Arabistan takımı Al Ahli, Josef de Souza'nın haksız fesih yaptığını gerekçe göstererek Beşiktaş'a oyuncunun lisansı için gerekli evrakları göndermiyor. Arap ekibi, Brezilyalı futbolcunun kendileriyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunduğunu iddia ediyor.

6 isme kapı gösterildi! 'Kendinize kulüp bulun' 6 isme kapı gösterildi! 'Kendinize kulüp bulun' Yeni transferlerle birlikte mevcut kadrosu 34 kişiye ulaşan Galatasaray'da temizlik zamanı. Sarı-Kırmızılılar ilk etapta Emre Taşdemir, Jimmy Durmaz, Şener Özbayraklı, Okan Kocuk, Jesse Sekidika ve Valentine Ozornwafor ile yollarını ayıracak. Galatasaray yönetimi, oyuncuların menajerlerine ‘kendinize kulüp bulun' mesajını iletti.

Sergen Yalçın Kalinic'i çok istiyor Sergen Yalçın Kalinic'i çok istiyor Geçen sezonun sonunda Burak Yılmaz'la yolların ayrılmasının ardından hücum hattını yeni bir isimle doldurmak için yoğun bir çaba içerisinde bulunan Siyah-Beyazlılar, bu doğrultuda birçok isimle temas kurmuştu.