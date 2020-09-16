Galatasaray, Neftçi maçı için Bakü'ye gitti

Türk Hava Yolları'na ait özel bir uçuşla saat Bakü'ye hareket eden Sarı-kırmızılılar, karşılaşma öncesi son antrenmanını müsabakanın oynanacağı Bakü Olimpiyat Stadı'nda TSİ 17.30'da yapacak. Teknik direktör Fatih Terim'in katılacağı basın toplantısı ise Bakü Olimpiyat Stadı'nda TSİ 17.00'de başlayacak.
Galatasaray'ın Neftçi Bakü maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor: Şener Özbayraklı, Omar Elabdellaoui, Taylan Antalyalı, Ryan Babel, Radamel Falcao, Younes Belhanda, Martin Linnes, Ryan Donk, Ömer Bayram, Jimmy Durmaz, Christian Luyindama, Okan Kocuk, Marcelo Saracchi, Marcao Teixeira, Emre Kılınç, Arda Turan, Jesse Sekidika, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne, Fatih Öztürk.
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Yeni transferlerle birlikte mevcut kadrosu 34 kişiye ulaşan Galatasaray'da temizlik zamanı. Sarı-Kırmızılılar ilk etapta Emre Taşdemir, Jimmy Durmaz, Şener Özbayraklı, Okan Kocuk, Jesse Sekidika ve Valentine Ozornwafor ile yollarını ayıracak. Galatasaray yönetimi, oyuncuların menajerlerine ‘kendinize kulüp bulun' mesajını iletti.
Geçen sezonun sonunda Burak Yılmaz'la yolların ayrılmasının ardından hücum hattını yeni bir isimle doldurmak için yoğun bir çaba içerisinde bulunan Siyah-Beyazlılar, bu doğrultuda birçok isimle temas kurmuştu.
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