Galatasaray, Nazım Sangare için Antalyaspor'a 8 milyon TL ödemeye hazır

Galatasaray sağ bekte Antalyasporlu Nazım Sangare’yi hedef olarak belirledi ve Şener Özbayraklı’yı gönderme kararı verdi. Sağ bek konusunda sıkıntı yaşamak istemeyen Cim-Bom’da sözleşmesi bitecek olan Mariano’nun durumu belirsizliğini korurken, Brezilyalı oyuncunun ülkesine gitme ihtimali de yakın görünüyor. Beklentilere yanıt veremeyen Şener Özbayraklı da gözden çıkarıldı. Sarı Kırmızılıların, bunlardan dolayı Antalyaspor’un milli futbolcusu Nazım Sangare’nin transferine odaklandı.
Böylece hem yerli hem de genç bir futbolcuyu renklerine bağlayacak olan Galatasaray, bir taşta iki kuş vuracak. Yeni sezonda Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç, Oğulcan Çağlayan ile söz kesen sarı-kırmızılılar, Nazım Sangare transferi ile de takımdaki yerli kalitesini yükseltecek. Sarı-kırmızılıların, Antalyaspor ile 2022’ye kadar sözleşmesi bulunan Nazım Sangare için 7-8 milyon lira arasında bir bonservis ödemeye hazır olduğu öğrenildi.
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası için milli takımdaki yerini garanti etmek isteyen Nazım’ın da Galatasaray’da oynamak istediği belirtildi.
(Skorer)
Galatasaray'da Mariano'nun ülkesine dönmesi beklenirken Şener Özbayraklı'yla da ayrılık kararı alındı. Bu gelişmeler sonrası sağ bek arayışlarına başlayan Sarı-Kırmızılılar, Nazım Sangare'yı kıskacına aldı. Galatasaray, Nazım için Antalyaspor'a 8 milyon lira bonservis ödemeye hazır.
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