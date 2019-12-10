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  3. Galatasaray, Napoli'de forma giyen Dries Mertens'e imza attırmak için girişimlere başladı

Galatasaray, Napoli'de forma giyen Dries Mertens'e imza attırmak için girişimlere başladı

Galatasaray, Napoli'de forma giyen Dries Mertens'e imza attırmak için girişimlere başladı

Galatasaray yönetiminin sezon sonu Napoli ile sözleşmesi bitecek olan Dries Mertens'in menajeriyle temasa geçtiği iddia edildi...

Yeni sezon için de çalışmalar yapan G.Saray'ın Napoli'li Dries Mertens'i listeye aldığı öne sürüldü. Belçikalı forvet sezon sonu serbest kalıyor.

SÖZLEŞMEYİ UZATMAYACAK

İtalyan kulübünün en golcü futbolcusu olarak tarihe geçen 32 yaşındaki Mertens'in sözleşmesini uzatmayacağı öğrenildi. Galatasaray'ın birçok talibi olan yıldız futbolcu için elini çabuk tutmak istediği öğrenildi.

MERTENS KİMDİR?

YAŞI: 32

MEVKİ: KANAT FORVET

ÜLKESİ: BELÇİKA

OYNADIĞI TAKIMLAR

Napoli (İtalya) PSV (Hollanda) Utrecht (Hollanda)

(Takvim)


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