Galatasaray Nagatomo'nun maaşında indirim istiyor

Yeni transferler nedeniyle yabancı kontenjanında boşluklar açmak zorunda olan Galatasaray'da diğer bir gündem maddesi ise ayrılıklar. Sezonu kapatan Luyindama'yı ikinci yarı için kaydettirmeyecek olan sarı-kırmızılılar, kadro dışı bırakılan Steven Nzonzi'yi de TFF'ye bildirmeyecek. Yabancı kontenjanında bir yere daha ihtiyacı olan Galatasaray'da gözler Yuto Nagatomo'ya çevrildi.
Bir süredir Bologna ile müzakereler yapan Nagatomo'nun transferi büyük ölçüde tamamlandırken Bologna, Galatasaray'a oyuncunun maaşının tamamını ödemek istemediğini belirtti. Sarı-kırmızılılardan yılda 2 milyon Euro alan Japon futbolcunun maaşının yarısının ödendiği öğrenilirken Bologna'nın kalan 1 milyon Euro'nun yarısını ödemek istediği kaydedildi.
Galatasaray'ın bu transferde Nagatomo'dan da fedakarlık beklediği, şartların oluşmaması durumunda ise Japon futbolcunun 1 milyon Euro'luk maaşının yarısını ödemeyi kabul edebileceği öğrenildi.
(Habertürk)
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