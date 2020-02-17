Galatasaray, Mustafa Kapı'nın kadro dışı bırakıldığını açıkladı

Galatasaray, Mustafa Kapı'nın sözleşme uzatma tekliflerini reddettiği gerekçesiyle kadro dışı bırakıldığını açıkladı.

Yapılan açıklama şu şekilde:

“Son 3 yılı yatılı olmak üzere 2014 yılından bu yana Galatasaray Futbol Akademisi bünyesinde, yetişmesi için emek ve değer verilen Mustafa Kapı, sözleşme uzatılması için kendisine sunulan tüm yapıcı önerileri red ettiğinden, kadro dışı bırakılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”