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aksam.com.tr
  • 15 Haziran 2020 Pazartesi 13:59
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Galatasaray, Muslera'nın yerine Sinan Bolat ya da Silviu Lung'u transfer edecek

Galatasaray, Muslera'nın yerine Sinan Bolat ya da Silviu Lung'u transfer edecek

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Galatasaray'ın 2-0 mağlup olduğu Çaykur Rizespor maçında tecrübeli kaleci Fernando Muslera'nın ayağı kırılmıştı. En az 6 ay sahalardan uzak kalacak olan başarılı eldivenin gelecek sezonun ilk yarısını da kaçırması bekleniyor. Beklenmedik sakatlık sonrası ani olarak kaleci arayışlarına başlayan Galatasaray, Sinan Bolat ve Silviu Lung'u gündemine aldı.

Sarı kırmızılı kulüpte büyük şok yaşanırken, Uruguaylı file bekçisinin gelecek sezonun ilk yarısında da görev yapması çok zor.

Camianın beklentisi 2021’de sözleşmesi sona erecek efsane futbolcuyla 6 ay görev yapamayacak olsa bile yeni sözleşme imzalanması. Ocak 2021’e kadar forma giymesi çok zor olan Muslera’nın bu süreçte eskisinden daha güçlü dönmesi için yeni sözleşme protokolünün moral açısından yapılması bekleniyor.

MUSLERA’NIN YERİNE KİM TRANSFER EDİLECEK?

Galatasaray’da Muslera’nın yerinin kolay kolay dolması zor. Genç Okan Koçuk’un daha önce Bursaspor formasıyla Süper Lig tecrübesi bulunsa da sarı kırmızılılar mutlaka bir takviye daha yapacak.

Muslera’nın yokluğunda geçici çözüm olarak alınacak kaleciye bonservis bedeli ödemek istemeyen sarı kırmızılılar sözleşmesiz file bekçilerine yönelecek.

2 ADAY VAR

Galatasaray’ın eski kalecisi Sinan Bolat ve Kayserisporlu Silviu Lung, Cimbom için öne çıkan isimler.

BOLAT BOŞTA, LUNG’UN SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Sinan Bolat geçtiğimiz günlerde Belçika ekibi Royal Antwerp ile yollarını ayırırken Kayserispor’da forma giyen Silviu Lung’un da sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

(Ajansspor)

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Muslera sakatlandı!

SPOR GÜNDEMİ

İşte Muslera'nın yerine transfer edilecek kaleci
İşte Muslera'nın yerine transfer edilecek kaleci

İşte Muslera'nın yerine transfer edilecek kaleci

Galatasaray'ın 2-0 mağlup olduğu Çaykur Rizespor maçında tecrübeli kaleci Fernando Muslera'nın ayağı kırılmıştı. En az 6 ay sahalardan uzak kalacak olan başarılı eldivenin gelecek sezonun ilk yarısını da kaçırması bekleniyor. Beklenmedik sakatlık sonrası ani olarak kaleci arayışlarına başlayan Galatasaray, Sinan Bolat ve Silviu Lung'u gündemine aldı.

Fenerbahçe transferde bombayı patlattı
Fenerbahçe transferde bombayı patlattı

Fenerbahçe transferde bombayı patlattı

Fenerbahçe'nin Brezilyalı stoper Juan Jesus ile anlaştığı iddia edildi. Kanarya'nın Roma'da 29 yaşındaki oyuncuyla 3 yıllığına el sıkıştığı ileri sürüldü.

G.Saray'dan bir Muslera açıklaması daha
G.Saray'dan bir Muslera açıklaması daha

G.Saray'dan bir Muslera açıklaması daha

Galatasaray, Çaykur Rizespor maçında ayağı kırılan kaleci Fernando Muslera'nın yarın sabah ameliyat edileceğini açıkladı.

'1,5 yıldır bas bas bağırıyorum, gitti Muslera'nın ayağı'
'1,5 yıldır bas bas bağırıyorum, gitti Muslera'nın ayağı'

'1,5 yıldır bas bas bağırıyorum, gitti Muslera'nın ayağı'

Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın deplasmanda Çaykur Rizespor'a 2-0 mağlup olduğu maçta Fernando Muslera'nın ayağının kırıldığı pozisyonla ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. Ünlü spor yorumcusu, “Bir buçuk yıldır bas bas bağırıyorum. Atak mı? Gol mü? Sporcu sağlığı mı? Kaldıracaksın bayrağı! Geliyorum diyor zaten. IFAB'a bildirelim diyorum bir buçuk yıldır. Gitti Muslera'nın ayağı!” ifadelerini kullandı.

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