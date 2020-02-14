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aksam.com.tr
  • 14 Şubat 2020 Cuma 09:49
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  • 14 Şubat 2020 Cuma 09:49

Galatasaray Muslera ile nikah tazelemek için harekete geçti

Galatasaray Muslera ile nikah tazelemek için harekete geçti

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Galatasaray’a geldiği 2011 yılından itibaren, sarı-kırmızılı forma altında 14 kupa kaldıran 33 yaşındaki Fernando Muslera’nın sözleşmesi 2021 yılında sona eriyor. Galatasaray yönetimi Uruguaylı file bekçisinin sözleşmesini 3 yıl daha uzatmak için harekete geçti.

Muslera’nın da sarı-kırmızılı kulüpten ayrılma gibi bir fikri olmadığı, İstanbul’da çok mutlu olduğu ve sarı-kırmızılı formayla devam etmek istediği öğrenildi. Deneyimli kaleci, performansıyla, sarı-kırmızılı taraftarların da gözdesi durumunda.

AVRUPA'DA 6. SIRADA

Süper Lig’de son 5 maçını kazanarak şampiyonluk mücadelesinde iddiasını artırarak devam ettiren Galatasaray, savunmada sergilediği performansla da dikkat çekiyor. Sarı-kırmızılılar geride kalan 21 haftalık süreçte yediği 17 golle sadece Süper Lig’in değil Avrupa liglerinin de en az gol yiyen takımları arasında yer aldı. Sarı-kırmızılı takımda hem defans iyi bir performans sergilerken, hem de Fernando Muslera kalesini bir çok karşılaşmada gole kapattı. Maç başına 0.80 gol yeme oranı bulunan sarı-kırmızılılar, Avrupa’nın 5 büyük liginde mücadele eden takımlar arasında en az gol yiyen 6. takım oldu.

Avrupa liglerinde maç başına en az gol yiyen takımlar Real Madrid ile Liverpool olurken, Atletico Madrid, PSG ve Reims de sarı-kırmızılıların önünde yer aldı.

(Yeni Şafak)

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