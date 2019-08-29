Galatasaray, Muhammed Kiprit'i 200 bin Euro'ya transfer edebilir

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Yerli, genç, takıma faydalı olacak ve bonservis ücreti ödenmeyecek oyunculara yönlenen Galatasaray’a 20 yaşındaki forvet Muhammed Kiprit’in teklif edildiği öğrenildi.

MUHAMMED KİPRİT FATİH TERİM'İN DİKKATİNİ ÇEKTİ

Almanya’da Herta Berlin’in II. Takımında oynamasına rağmen sürekli A Takımla beraber antrenmanlara çıkan Muhammed’in Galatasaray’a önerildiği belirtilirken, Fatih Terim’in oyuncuyu incelemek için scout ekibini harekete geçirdiği ifade edildi. Herta Berlin formasıyla Almanya Bölgesel Kuzey Doğu Ligi’nde forma giyen ve 6 maçta 6 gol atan 20 yaşındaki forvet, Türkiye U-21’de de boy gösterirken, yetenekli futbolcunun 200 bin Euro karşılığında imza atmaya hazır olması sarı kırmızılı ekibi bu transferde bir hayli iştahlı kılıyor.

Geçtiğimiz sezon Avusturya Bundesliga’da Wacker Innsbruck’ta oynayan Muhammed Kiprit 23 maçta 8 gol 1 asist yaparken, oyuncu bir önceki sezon ise 32 maçta 26 gol 7 asistlik performansıyla göz kamaştırdı.