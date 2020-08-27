Galatasaray, Mısır'ın yeni yeteneği Mostafa Mohamed için bastırıyor

Falcao ve Diagne'yi satış listesine koyan Galatasaray, beklediği teklifler gelmeyince mecburen bu iki oyuncuyla yola devam etti.
Sezon içinde Diagne'den bonservis kazanmanın planlarını yapan sarı-kırmızılı kulüpte Falcao'nun ocak ayında Amerika'ya gitme ihtimali bulunuyor. Hücuma alternatif arayan Galatasaray Scout Ekibi de Marcao ve Onyekuru gibi yine kimsenin ismini bilmediği ancak potansiyeli bir hayli fazla olan yıldız adayı forveti keşfetti: Mostafa Mohamed.
SALAH VE TREZEGUET’DEN SONRAKİ EN ÖNEMLİ YETENEK OLARAK GÖRÜLÜYOR
Mısır'ın Zamalek takımında oynayan Mostafa Mohamed ülkesinde Liverpool'un ünlü yıldızı Mohamed Salah ile Trezeguet'den sonraki en önemli yetenek olarak görülüyor. 22 yaşındaki Mısırlı forvet için kulübü Zamalek 3 milyon Euro bonservis istedi. Mohamed'in sarı-kırmızılı formayı giymesi halinde yıllık 800 bin Euro kazanacağı öğrenildi.
1.85 boyuyla hava toplarında çok etkili olan Mostafa Mohamed'in transferini gerçekleştirmek isteyen G.Saray, Belhanda ve Babel'in satışından gelecek parayı Mısırlı yıldız adayına kullanacak.
ÜLKE DIŞINA HİÇ ÇIKMADI
Mısır ekibi Zamalek'te forma giyen 22 yaşındaki golcü futbolcu, kariyeri boyunca çıktığı 100 maçta 32 gol attı. Daha önce ülkesi dışında forma giymeyen Mohamed aynı zamanda Mısır A Milli Takımı'nda da görev yapıyor. 1.85 boyundaki santrfor, Zamalek ile 1 lig şampiyonluğu, 1 lig kupası ve 1 kez de CAF Süper Kupası'nı kazandı.
Olimpik Lyon, Fenerbahçe'nin başarılı ön liberosu Luiz Gustavo için ısrarını sürdürüyor. Fransız ekibi, Brezilyalı futbolcu için Sarı-Lacivertlilere yaptığı teklifini bonuslarla birlikte 8,5 milyon euroya yükseltti. Fenerbahçe'nin talebi ise 10 milyon euro.
Suudi Arabistan basını Al Nasr kulübünün, Beşiktaşlı Adem Ljajic'in transferi konusunda Siyah-Beyazlı kulüple anlaştığını duyurdu.
Fenerbahçe'nin Al Ittihad'dan 2 yıllığına kiraladığı Garry Rodrigues, Olympiakos'a transfer oluyor. Yunan basını, Kırmızı-Beyazlıların başarılı futbolcunun transferinde sona geldiğini yazdı.
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