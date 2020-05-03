Galatasaray Milli yıldızların peşinde düştü

Galatasaray’da gurbetçi operasyonu başlıyor... Sarı-Kırmızılı ekibin teknik patronu Fatih Terim, yeni sezonda planladıkları yerli ağırlıklı kadro doğrultusunda Okay Yokuşlu ve Mert Müldür’ü gözüne kestirdi. Sezon sona erdiğinde elinde tam anlamıyla bir ön libero kalmayacak olan Terim, Trabzonspor’dan Celta Vigo’ya giden Okay’ı ideal isim olarak belirledi. A Milli Takım’ın da değişmez isimlerinden olan Okay Yokuşlu’nun uzun yıllar Galatasaray’a hizmet edebileceğini düşünen Terim, gerekirse tecrübeli futbolcuyu bizzat arayarak ikna etmeye çalışacak. İspanyol kulübüyle 2023 yılına kadar kontratı bulunan Okay’ın Türkiye’ye dönmeyi kabul etmesi halinde, vakit kaybetmeden resmi teklif yapılacak.
Tarih belli olunca...
Hedefteki diğer isim olan Mert Müldür, Rapid Wien’den İtalya’nın Sassuolo takımına transfer olurken, Avusturya vatandaşlığı bulunmasına ve üzerinde ciddi anlamda baskılar kurulmasına rağmen tercihini Türk Milli Takımı’ndan yana kullanmıştı. 21 yaşındaki sağ bekin büyük bir potansiyeli bulunduğunu tespit eden Terim, Okay Yokuşlu ile birlikte bu transferin de bonservisiyle birlikte gerçekleşmesini istiyor. Sarı-Kırmızılı yönetim, liglerin başlangıcı ve sona ermesiyle ilgili detaylar belli olduktan sonra bu operasyon için kolları sıvamaya hazırlanıyor.
(Fanatik)
Yeni sezonda kadroda yerli isimlere daha fazla yer vermeyi planlayan Fatih Terim, kariyerini yurt dışında sürdüren 2 Milli yıldızı gözüne kestirdi. Deneyimli teknik adam, ön libero Okay Yokuşlu ile sağ bek Mert Müldür'ün alınmasını istedi. Galatasaray, oyuncuları bonservisleriyle almayı hedefliyor.
Beşiktaş'ta son dakika transfer gelişmeleri yaşanıyor. Sırp yıldız Adem Ljajic ile yollarını ayırma planları yapan Beşiktaş, River Plate'in yıldız ismi Jorge Carrascal'ın peşine düştü.
Fenerbahçe'nin gündeminde bulunan Hırvat teknik adam Nenad Bjelica ile yapılan ilk görüşme olumlu geçerken, genç çalıştırıcının yakın tarihte en düşük ücreti alan yabancı teknik adam olabileceği dile getirildi.
Hem gelecek vaad eden hem de ucuz maliyetli isimleri kadrosuna katmayı hedefleyen Siyah Beyazlılar, Danimarka temsilcisi Hobro IK takımında görev yapan ve sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Emmanuel Sabbi'yi listesine almıştı.
Fenerbahçe ve Kosova Milli Takımı formaları ile devlerin ilgi odağı olan Vedat Muriqi'nin aklı gelen cazip tekliflerde kaldı.
Siyah-Beyazlılar ile alacakları nedeniyle FIFA'lık olan Loris Karius ayrılığa hazır... Alman kaleciyi idmanlara davet etmeyen Beşiktaş, “istediğin zaman gidebilirsin” mesajıyla da resti çekti. Kalan haftalarda Ersin ve Utku ile devam edilecek.
The Sun, Burnley ile sözleşmesi sona erecek olan Joe Hart ile Kara Kartal'ın görüştüğünü ve pazarlıklarda büyük aşama kaydedildiğini öne sürdü.