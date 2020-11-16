Galatasaray Milli arada üç oyuncusunu kaybetti

Milliyet

Galatasaray'da eksikler halkasına Babel de eklendi, sarı-kırmızılılar bir anda üç oyuncusunu birden kaybetti.

Milli maçlar için verilen ara Galatasaray'a çok pahalıya mal oldu. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, üç önemli oyuncusunu birden kaybetti. Omar Elabdellaoui, Luyindama derken, Pde Ryan Babel'den kötü haber geldi.

İlk sıkıntı sağ bek Omar Elabdellaoui'den gelmişti. Norveç Milli Takımı'nda yer alan futbolcu, testlerinin pozitif çıkması nedeniyle kadrodan çıkarılmıştı. Zaten Norveç'in Romanya ile oynayacağı karşılaşma da ertelendi.

Luyindama'nın durumu belli olacak

Demokratik Kongo Milli Takımı antrenmanında sakatlanan Luyindama'nın kasık bölgesinde sorun olduğu ve bu hafta oynamasının kesinlikle söz konusu olmadığı belirtildi. Milli takım kadrosundan çıkartılan oyuncunun kesin durumu salı günü yapılacak kontroller sonrası belli olacak.

Demokratik Kongo Milli Takımı doktorlarının Luyindama ile ilgili 3 haftalık bir tedavi programı öngördüğü, bunu da oyuncuya ilettikleri öğrenildi. Sarı-kırmızılı kulüp ise Kongolu doktorların daha önceki yanlış teşhislerinden dolayı temkinli hareket ediyor.

Ryan Babel'de koronavirüs semptomları

Son olarak Hollanda Milli Takımı'nda Ryan Babel de kadrodan çıkarıldı. 3 testi negatif sonuçlanan Galatasaraylı futbolcu önce koronavirüs semptomları taşıdığı için takımdan uzaklaştırıldı ve son olarak 4. testi pozitif çıktı.

Marcelo Saracchi'ye özel izin

Galatasaray'da Saracchi'nin milli arada soluğu ülkesinde aldığı ortaya çıktı. İkinci kez baba olmasından dolayı Teknik Direktör Fatih Terim'den ekstra izin alan Uruguaylı sol bekin ailesinin yanına gittiği belirtildi. Diğer taraftan Galatasaray'da 3 günlük iznin ardından Kayserispor maçının hazırlıklarına bugün devam edilecek.