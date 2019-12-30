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  3. Galatasaray Milanlı Bonaventura'yı listeye aldı

Galatasaray Milanlı Bonaventura'yı listeye aldı

Galatasaray Milanlı Bonaventura'yı listeye aldı

CİM-BOM’DA orta alana takviye için çalışmalar devam ederken, Milanlı Giacoma Bonaventura’nın da listeye eklendiği ileri sürüldü.

CİM-BOM’DA orta alana takviye için çalışmalar devam ederken, Milanlı Giacoma Bonaventura’nın da listeye eklendiği ileri sürüldü. Teknik Direktör Fatih Terim’in isteği üzerine yönetim harekete geçerken görüşmelerin devam ettiği kaydedildi. Bu sezon 6’sı ilk 11 olmak üzere 10 maçta oynayan 30 yaşındaki İtalyan futbolcu rakip filelere iki gol gönderdi.

(Star)


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