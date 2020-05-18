Galatasaray Mert Hakan'ı Avrupa'ya kaptırmak istemiyor

Galatasaray, Mert Hakan Yandaş'ı kaptırmak istemiyor... Atalanta ve Celta Vigo'nun anlaşmaya çalıştığı yıldız orta saha ile sürekli iletişimde olan Sarı- Kırmızılılar, sezon biter bitmez resmi imzayı attıracak.

Yeni sezon kadro çalışmalarına erkenden başlayan Cim Bom, özellikle takımdaki yerli sayısını artıracak. Potansiyelli ve kaliteli isimleri transfer etmek isteyen Galatasaray’da, sözleşmesi bitecek Mert Hakan Yandaş ilk sırada. Sivasspor’un 25 yaşındaki orta sahası ile devre arasında söz kesen Sarı-Kırmızılılar, Yiğidolar’ın bir diğer önemli oyuncusu Emre Kılınç’ı da büyük ölçüde ikna etmişti. Ancak bu futbolcuların talipleri sürekli artıyor. Özellikle Mert Hakan, Avrupa’nın radarında. İspanya’dan Celta Vigo ve İtalya’dan Atalanta ciddi şekilde Mert’i istiyor. Yıldız isim ilk etapta koronavirüs nedeniyle Avrupa’ya sıcak bakmasa da, iki kulübün ciddi baskısı var.

Listedeki yerliler...

Bu durumdan haberdar olan Galatasaray da yıldız orta saha ile sürekli iletişimde, bağları güçlendiriyor. Aslan’ın hedefi sezon biter bitmez Mert Hakan Yandaş’a resmi imzayı attırmak ve bu işi bitirmek. Mert ve Emre dışında radardaki diğer yerliler; Arda Turan, Semih Kaya, Oğulcan Çağlayan, Mert Müldür, Okay Yokuşlu, Erdoğan Yeşilyurt, Salih Özcan....

(Fanatik)