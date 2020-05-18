Galatasaray Mert Hakan'ı Avrupa'ya kaptırmak istemiyor

Yeni sezon kadro çalışmalarına erkenden başlayan Cim Bom, özellikle takımdaki yerli sayısını artıracak. Potansiyelli ve kaliteli isimleri transfer etmek isteyen Galatasaray’da, sözleşmesi bitecek Mert Hakan Yandaş ilk sırada. Sivasspor’un 25 yaşındaki orta sahası ile devre arasında söz kesen Sarı-Kırmızılılar, Yiğidolar’ın bir diğer önemli oyuncusu Emre Kılınç’ı da büyük ölçüde ikna etmişti. Ancak bu futbolcuların talipleri sürekli artıyor. Özellikle Mert Hakan, Avrupa’nın radarında. İspanya’dan Celta Vigo ve İtalya’dan Atalanta ciddi şekilde Mert’i istiyor. Yıldız isim ilk etapta koronavirüs nedeniyle Avrupa’ya sıcak bakmasa da, iki kulübün ciddi baskısı var.
Listedeki yerliler...
Bu durumdan haberdar olan Galatasaray da yıldız orta saha ile sürekli iletişimde, bağları güçlendiriyor. Aslan’ın hedefi sezon biter bitmez Mert Hakan Yandaş’a resmi imzayı attırmak ve bu işi bitirmek. Mert ve Emre dışında radardaki diğer yerliler; Arda Turan, Semih Kaya, Oğulcan Çağlayan, Mert Müldür, Okay Yokuşlu, Erdoğan Yeşilyurt, Salih Özcan....
(Fanatik)
Loris Karius'un ayrılığı sonrası kaleci transferi için girişimlerini sıklaştıran Beşiktaş'ın, Deportes Tolima'da forma giyen file bekçisi Alvaro Montero ile anlaştığı iddia edildi. Kolombiya basınının son dakika olarak geçtiği habere göre, 25 yaşındaki eldiven gelecek sezon Siyah-Beyazlı formayı giyecek.
Fenerbahçe'de gelecek sezon sportif direktörlük görevini yürütecek olan Emre Belözoğlu, 31 yaşındaki milli futbolcu Nuri Şahin'in transferi için girişimlere başladı. Werder Bremen ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan tecrübeli oyuncuya telefon açan Emre Belözoğlu, Nuri Şahin'den “Ağabey şu an lige hazırlanıyoruz. Maçlar başlıyor. Sezonu bitirelim konuşuruz” cevabını aldı.
Vedat Muriqi'yi satmaya hazırlanan Fenerbahçe, Nikola Kalinic'i satın alma opsiyonlu kiralamak için görüşmelere başladı. Atletico Madrid, Hırvat golcüyü kadroda düşünmüyor.
Efsane golcü ve teknik adam Ömer Kaner Fenerbahçe'nin ilacini AKŞAM'a açıkladı: “Çubuklunun ruhunu bilen oyuncuların orada olması lazım. Hazır olan oyuncu ve teknik kadro ile devam edilmeliydi. Teknik ekipte çubukluyu giymiş oyuncuların olmasında fayda var. Tabii bu yönetimin tercihi.”
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, divan kurulunda yaptığı açıklamada transferde yerli piyasaya yöneleceklerini açıklamıştı. Bu bağlamda hareket eden Sarı-Lacivertliler, 21 yaşındaki orta saha Berat Ayberk Özdemir için Gençlerbirliği'ne 2 milyon Euro ve oyuncu teklifi yapmaya hazırlanıyor. Fenerbahçe, bu transferin gerçekleşmesi halinde Ozan Tufan'a gelen teklifleri de daha rahat değerlendirecek.
Spor Toto Süper Lig'de bir yandan karantina süreci nedeniyle liglere verilen ara devam ederken diğer yandan da takımların transfer çalışmaları devam ediyor.
Cim-Bom'da Luyindama 2 milyon 50, Marcao ise 850 bin euroya forma giyiyor. Bu durum Avrupa kulüplerinin iştahını kabarttı, bu futbolculara ilgi arttı.