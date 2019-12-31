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  3. Galatasaray, Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç'ı sezon sonunda bedelsiz kadrosuna katacak

Galatasaray, Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç'ı sezon sonunda bedelsiz kadrosuna katacak

Galatasaray, Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç'ı sezon sonunda bedelsiz kadrosuna katacak

Galatasaray'ın gündeminde olan Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç'ın ayrılmasına Sivasspor izin vermeyince, sarı-kırmızılılar sezon sonunu beklemeye başladı.

Teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray, devre arasında yerli oyuncu havuzunu artırmak istiyor.

Sarı-kırmızılıların transfer listesinin ilk iki sırasında Sivasspor'dan Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç yer alıyor. İki oyuncu ile de anlaşma sağlayan sarı-kırmızılılar, Sivasspor'un "Devre arasında kesinlikle satmayacağız'' cevabı üzerine sezonu sonunu beklemeye başladı.

Sezon sonu serbest kalacaklar ikili, Galatasaray'ın yolunu tutacak. Sarı-kırmızılılar, iki oyuncuya da bonservisleri elinde olduğu için imza parası ödeyecek.

(Sabah)


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