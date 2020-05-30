Galatasaray, Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç ile kesin olarak anlaşma sağladı

Kiralık oyuncularından Lemina ile yola devam etmek isteyen Galatasaray, yeni sezonda kadroda olmaları zor gözüken Jean Michael Seri ve Henry Onyekuru'nun boşluğunu şimdiden doldurdu.
Sivasspor'la sözleşme uzatmayan Mert Hakan Yandaş ile Emre Kılınç, sarı-kırmızılı kulüple kesin anlaşma sağladı ve Florya'da önümüzdeki sezon planlamaları bu iki oyuncu üzerine yapılmaya başlandı. Seri'nin 18 milyon Euro olan satın alma opsiyonunu kullanmayan Galatasaray'ın yeni 8 numarası Mert Hakan olacak.
MENAJERLERİ ORTAK
1994 doğumlu orta saha oyuncusu, Fenerbahçe de peşinde olmasına rağmen sarı- kırmızılı takıma söz verdi. Mert'in 4 milyon TL'lik imza parası 15 Haziran'a kadar yatırılacak.
Onyekuru ile hem aynı pozisyonda (sol açık) oynayan hem de menajerleri (William D'Avila) ortak olan Emre Kılınç da takım arkadaşı Mert Hakan gibi gelen birçok teklife rağmen tercihini Galatasaray'dan yana kullandı. William D'Avila, menajerliğini yaptığı 25 yaşındaki Emre'yi bonservisi elinde olarak Galatasaray'a getirecek.
(Sabah)
Yeni sezonda kadroda düşünülmeyen Hasan Ali Kaldırım'a, kendisiyle sözleşme yenilenmeyeceği bildirildi. Milli oyuncu 30 Haziran itibariyle serbest kalacak. Hasan Ali'nin şimdiden kulüp arayışlarına başladığı da belirtildi.
Sarı-Kırmızılılar, uzun süredir takip ettiği Fortuna Düsseldorf U23 takımının sağ beki Amed Öncel'i kadrosuna katmak için girişimlere başladı. Cim-Bom, 300 bin euro yetiştirme bedeli ödeyerek bu transferi bitirmek istiyor.
Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Sarı-Lacivertliler, Galatasaray'ın bir süredir göndermek için baskı yaptığı Mariano'ya talip oldu. Brezilyalı sağ bekin, Sarı-Kırmızılılarla sözleşmesi 1 ay sonra sona eriyor.
Beşiktaş'ta yönetimin söz verdiği zammı bir türlü alamayan Dorukhan Toköz, Fenerbahçe'ye transfer oluyor. Milli futbolcunun yaptığı menajer değişikliği sonrası Sarı-Lacivertlilere transferinin önü açılırken Kanarya'nın takas yoluyla işi bitirmek istediği belirtiliyor. Beşiktaş bu teklifi kabul etmezse Fenerbahçe 2021 yazında transferi bedelsiz olarak gerçekleştirecek.
Beşiktaş, Hollanda ligi ekiplerinden Twente ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan sağ kanat Aitor Cantalapiedra ile ilgileniyordu. Konuyla ilgili konuşan oyuncunun menajeri Albert Botines, Beşiktaş'la görüştüklerini doğruladı ve “Başka bir talip daha var. O da Yunanistan'dan Panathinaikos. İki takımla da görüşmeler sürüyor. Beşiktaş'la yapılan görüşmeler daha hızlı ilerliyor” dedi.
Galatasaray, Sivasspor ile sözleşmeleri sezon sonunda bitecek olan Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç ile kesin olarak anlaşma sağladı. İki futbolcuyla Fenerbahçe de ilgileniyordu.
Fenerbahçe'nin ciddi bir bonservis bedeliyle satmaya hazırlandığı Vedat Muriqi, Sarı-Lacivertlilere sol kanat tavsiyesinde bulundu. Kosovalı golcü, vatandaşı Elba Rashani'yi Fenerbahçe'ye önerdi. Rashani'nin Odds BK ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.