Galatasaray, Mehmet Topal'ı kadrosuna katmak için girişimlere başladı

Son iki sezonun şampiyonu Galatasaray, rotasyonu bol bir kadro için çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Son hamle, Fenerbahçe'den ayrılan eski Galatasaraylı yıldız Mehmet Topal oldu.
Fatih Terim'in isteği sonrası yapılan hamlede 2006-2010 yılları arasında Galatasaray formasını da giyen Mehmet Topal yeniden sarı kırmızılı takıma doğru... Şu anda kulüpsüz olan tecrübeli futbolcunun ismi İspanyol kulüpleri ve Medipol Başakşehir ile anılıyordu.
Ve harekete geçen takım Galatasaray oldu. Sarı kırmızılı yönetim, Fatih Terim'in hem savunma hem orta alan rotasyonunda düşündüğü tecrübeli futbolcuyla bu hafta masaya oturmaya hazırlanıyor.
TERİM FAKTÖRÜ
İsmi son olarak Celta Vigo ve Başakşehir ile anılan Mehmet Topal'ın Fatih Terim faktörüyle Galatasaray'a geri dönebileceği ifade ediliyor.
(Fotomaç)
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