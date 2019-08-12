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aksam.com.tr
  • 12 Ağustos 2019 Pazartesi 10:40
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  • 12 Ağustos 2019 Pazartesi 10:40

Galatasaray, Mehmet Özcan transferinde öne çıktı

Galatasaray, Mehmet Özcan transferinde öne çıktı

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Hem yerli kontenjanını arttırmak hem de 6 numaraya takviye yapmak isteyen Galatasaray, Mehmet Özcan transferini bitirmeye yaklaştı.

Galatasaray bir yandan yurt dışında çalışmalarını sürdürürken bir yandan da yurt içinde yıldız adaylarını kıskaca aldı.

Sarı kırmızılılar, Beşiktaş, Medipol Başakşehir, Olympiakos ve Trabzonspor'un da transfer listesine giren 20 yaşındaki ön libero ile büyük oranda anlaşmaya vardı. Galatasaraylı yöneticilerle, Eskişehir yetkililerinin bayramdan sonra bir araya gelip transferi sonuçlandırması bekleniyor.

ES-ES 1 MİLYON EURO TALEP EDİYOR

Mehmet Özcan'ın Es-Es ile sözleşmesi 2021 yılında sona eriyor. Olympiakos Sportif Direktörü Karembeu, geçtiğimiz günlerde genç futbolcu ile ilgilendiklerini söylemişti. Eskişehirspor'un transfer için 1 milyon euro talep ettiği belirtiliyordu.

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