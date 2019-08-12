Galatasaray, Mehmet Özcan transferinde öne çıktı

Galatasaray bir yandan yurt dışında çalışmalarını sürdürürken bir yandan da yurt içinde yıldız adaylarını kıskaca aldı.
Sarı kırmızılılar, Beşiktaş, Medipol Başakşehir, Olympiakos ve Trabzonspor'un da transfer listesine giren 20 yaşındaki ön libero ile büyük oranda anlaşmaya vardı. Galatasaraylı yöneticilerle, Eskişehir yetkililerinin bayramdan sonra bir araya gelip transferi sonuçlandırması bekleniyor.
ES-ES 1 MİLYON EURO TALEP EDİYOR
Mehmet Özcan'ın Es-Es ile sözleşmesi 2021 yılında sona eriyor. Olympiakos Sportif Direktörü Karembeu, geçtiğimiz günlerde genç futbolcu ile ilgilendiklerini söylemişti. Eskişehirspor'un transfer için 1 milyon euro talep ettiği belirtiliyordu.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in bel fıtığı ve dar kanal ameliyatı geçirdiği açıklandı.
BREZİLYA ekibi Flamengo ile anlaşma noktasına gelen ancak sonrasında cayan Mario Balotelli, yeni teklifler bekliyor.
GALATASARAY Teknik Direktörü Fatih Terim, Fransa 2. Ligi’nde Paris FC’de forma giyen Silas Wamangituka’nın transferinin bitirilmesini istiyor.
Fener’in hocası, “Kadromuzda önemli eksikler var. Bir an önce sol bek, stoper ve 6 numaraya, hatta forvete bir takviye daha yapmalıyız” dedi. Yönetim ise, Kjaer, Durmisi, Kolarov ve Gustavo transferlerini bitirmek için çaba harcıyor.
Fenerbahçe Brighton'ın kanat-forveti Locadia için devreye giriyor. Comolli, 1-2 gün içinde İngiliz yöneticilerle bir araya gelecek. Şans bulamayan Locadia için bedelsiz kiralama teklifi yapılacak.
Beşiktaş, Konoplyanka için 2.5 milyon euro bonservis bedeli teklif etti. Schalke bu teklifi masaya yatırdı. Alman kulübünün rakamı kabul ettiği ancak ödeme planı için pazarlığın sürdüğü öne sürüldü.
Monaco ile pazarlıklarını sürdüren Galatasaray, Lille'de oynayan Thiago Maia ve Nantes formasını giyen Abdoulaye Toure konusunda da temaslarda bulunuyor.