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  • 28 Temmuz 2019 Pazar 09:18
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  • 28 Temmuz 2019 Pazar 09:18

Galatasaray, Mbwama Samatta ve kulübü Genk ile anlaştı

Galatasaray, Mbwama Samatta ve kulübü Genk ile anlaştı

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Galatasaray, Falcao transferinin olumsuz sonuçlanması durumunda B Planını devreye sokacak.

Sarı-Kırmızılı yönetimin golcü adayları arasında yer alan Mbwama Samatta ve kulübü Genk ile anlaşmaya vardığı ifade edilirken, Galatasaray’ın nihai girişim için beklediği kaydedildi. Falcao’da sonuna kadar şansını zorlayacak olan CimBom, hedefine ulaşamazsa hemen Samatta için devreye girilecek. Galatasaray golcü transferinde son hamleyi yapmak için Diagne’nin transferini de bekliyor.

(Star)

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