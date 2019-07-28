Galatasaray, Mbwama Samatta ve kulübü Genk ile anlaştı

Sarı-Kırmızılı yönetimin golcü adayları arasında yer alan Mbwama Samatta ve kulübü Genk ile anlaşmaya vardığı ifade edilirken, Galatasaray’ın nihai girişim için beklediği kaydedildi. Falcao’da sonuna kadar şansını zorlayacak olan CimBom, hedefine ulaşamazsa hemen Samatta için devreye girilecek. Galatasaray golcü transferinde son hamleyi yapmak için Diagne’nin transferini de bekliyor.
(Star)
Kayseri Başkanı Erol Bedir, “3 Ağustos’a kadar Deniz’le ilgili gündem olabilir. Ancak bu tarihten sonra onu vermeyiz” dedi ama Cim-Bom, oyuncuyu bitirdi.
Sağ taraf Boyd ve Douglas ile güçlendirildi, sol tarafa da Paderborn’dan Jamilu Collins geliyor. Alman basını, Beşiktaş’ın ısrarlı olduğunu ve Padernborn’un bu ayrılıkla zora gireceğini yazdı!..
Galatasaray, Falcao transferinin olumsuz sonuçlanması durumunda B Planını devreye sokacak.
Fenerbahçe transferde bir kez daha atağa kalkıyor. Dün Damien Comolli ile Ersun Yanal Samandıra’da bir araya geldi. İkili, transfer edilecek isimleri masaya yatırdı.
Milli futbolcu Zeki Çelik’i kadrosunda barındıran Fransız Kulübü Lille, Yusuf Yazıcı sevdasından vazgeçmiyor.
Burak Yılmaz'ı kadrosuna katmak için uzun süredir uğraş veren Lecce, bu transferden olumlu cevap alamayınca Khouma Babacar'ı gündemine aldı.
Fikret Orman, Abdullah Avcı’nın her ne kadar Enzo Roco’dan memnun olduğunu söylese de tecrübeli teknik adam stoper transferini ‘olmazsa olmaz’ olarak görüyor.