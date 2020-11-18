Galatasaray, Matheus Fernandes'in transferi için Barcelona ile görüşmelere başladı

Galatasaray'da son dönemde birinci gündem seçim. 26 Aralık'ta olağanüstü kongreye gidilecek ve yeni başkanın 'kim olacağı' en çok konuşulan konular arasında ancak diğer konular da kulüp profesyonelleri tarafından yürütülmeye devam ediyor. Özellikle ara transferde geri kalmamak için büyük bir titizlikle hareket ediliyor.
Kanat için Onyekuru'yu yeniden kiralamayı planlayan sarı-kırmızılı ekip, Barcelona'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan yıldız oyuncu için düğmeye bastı.
MATHEUS DA AYRILMAK İSTİYOR
Sarı-kırmızılı kulübün devre arasında Barcelona'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Matheus Fernandes'i istediği ifade edildi.
22 yaşındaki Brezilyalı ön libero, sezon başında 7 milyon euroya Palmeiras'tan alınmıştı. Ancak kadroya dahi girememesi nedeniyle hayal kırıklığı yaşadığı ve kendisini geliştirmek için ayrılmak istediği öğrenildi.
GÖRÜŞMELERE BAŞLANDI
Bu noktada sarı-kırmızılı ekip devreye girerken Fernandes'in kiralanması için görüşmelerin başladığı bildirildi.
Katalan ekibinin, Fernandes'i Galatasaray'a zorluk çıkarmayacağı, hatta bedeli karşılığı bonservisiyle verebileceği belirtiliyor.
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