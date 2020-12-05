Galatasaray, Marvelous Nakamba için 6 aylık kiralama teklifi yapacak

Süper Lig'de sezon sonu şampiyonluk kupasını kaldırmak isteyen Galatasaray, ara transfer dönemi çalışmalarını sürdürüyor.
12 MİLYON EUROYA TRANSFER EDİLMİŞTİ
Aston Villa'nın 2019'da Club Brugge'den 12 milyon euro bonservis ödeyerek aldığı Marvelous Nakamba, bu sezon 11'de fazla şans bulamıyor. Sarı-kırmızılıların Belçika ekibinden bu yana gözünün üstünde olduğu 26 yaşındaki Zimbabveli orta saha oyuncusu için devre arasında teklif yapacağı yazıldı.
6 AYLIK KİRALAMA TEKLİFİ
Hem Nakamba'nın ülkesinde hem de Ada basınında çıkan haberlere göre; 2024 yılına kadar kulübüyle kontratı bulunan solak ön libero için 6 aylık kiralama teklifi yapılacak.
Transfer olduğu sezon İngiliz ekibinde 34 maçta boy gösteren Nakamba, skor üretemedi ve 7 sarı kart gördü. Bu sezon ise kadroya girmekte zorlanan Nakamba, 2'si lig, 3'ü EFL Cup olmak üzere sadece 5 maça çıktı ve 283 dakika süre buldu.
PİYASA DEĞERİ 8 MİLYON EURO
Oynamak istediği bir takıma gitmeyi hedefleyen Nakamba'nın kulüpten ayrılmaya sıcak baktığı da kaydedildi. Güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösterilen Nakamba, milli formayı ise 23 kez terletti.
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