Galatasaray, Martin Linnes'e karşılık Beşiktaş'tan Dorukhan Toköz'ü istedi

Galatasaray'da transferde sessiz bekleyiş sürüyor. Florya'da çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılı takımda transferler kadar takımdan ayrılacak isimler de büyük önem taşıyor. Transfer yapabilmesi için mutlaka satış yapması gereken Galatasaray'da tüm planlar yapıldı.
LINNES’E KARŞILIK DORUKHAN
Galatasaray sürpriz bir takası gündemine aldı. Cim-Bom gözden çıkardığı Martin Linnes’e talip olan Beşiktaş’tan Dorukhan Toköz’ü gözüne kestirdi.
CİMBOM BİR MİKTAR PARA VERMEYİ GÖZE ALDI
Sarı - kırmızılılar bu takas için gerekirse bir miktar para vermeyi de göze aldı. Orta saha takviyesini şu ana kadar gerçekleştiremeyen Galatasaray’a Linnes piyangosu vurabilir.
Beşiktaş’ın Norveçli sağ bekle ilgilenmesi üzerine sarı-kırmızılılar Dorukhan ile takas ihtimalini masaya yatırdı. Böylece orta saha problemini hem de yerli bir oyuncu ile çözme ihtimali ortaya çıkan Aslan, Linnes’in de maaş yükünden kurtulacak.
1’ER YILLIK SÖZLEŞMELERİ KALMASI TAKAS İHTİMALİNİ GÜÇLENDİRİYOR
Beşiktaş ile bu dev takas konusunda görüşmelerin önümüzdeki günlerde başlayacağı öğrenildi. Hem Linnes’in hem de Dorukhan Toköz’ün de kulüpleriyle 1 yıllık sözleşmesinin bulunması takas ihtimalini güçlendiriyor.
Geçen sezon talihsiz bir sakatlık yaşayan Dorukhan, sadece 9 resmi maça çıkabilmişti. Genç oyuncu, son PAOK maçında da sonradan oyuna dahil olmuştu. Orta saha oynamasının yanında sağ beke de geçebilen 24 yaşındaki futbolcu, sakatlık öncesi A Milli Takım’ın da önemli isimlerindendi.
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