Galatasaray, Martin Linnes'e karşılık Beşiktaş'tan Dorukhan Toköz'ü istedi

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Galatasaray, Martin Linnes'le ilgilenen Beşiktaş'a gündeme bomba gibi düşen bir takas önerisiyle gitti. Sarı-Kırmızılılar, Norveçli sağ beke karşılık Siyah-Beyazlılardan Dorukhan Toköz'ü istedi. Cimbom söz konusu takas için bir miktar para vermeyi de göze aldı. İki futbolcunun da birer yıllık sözleşmesinin kalması takas ihtimalini güçlendiriyor.

Galatasaray'da transferde sessiz bekleyiş sürüyor. Florya'da çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılı takımda transferler kadar takımdan ayrılacak isimler de büyük önem taşıyor. Transfer yapabilmesi için mutlaka satış yapması gereken Galatasaray'da tüm planlar yapıldı.

LINNES’E KARŞILIK DORUKHAN

Galatasaray sürpriz bir takası gündemine aldı. Cim-Bom gözden çıkardığı Martin Linnes’e talip olan Beşiktaş’tan Dorukhan Toköz’ü gözüne kestirdi.

CİMBOM BİR MİKTAR PARA VERMEYİ GÖZE ALDI

Sarı - kırmızılılar bu takas için gerekirse bir miktar para vermeyi de göze aldı. Orta saha takviyesini şu ana kadar gerçekleştiremeyen Galatasaray’a Linnes piyangosu vurabilir.

Beşiktaş’ın Norveçli sağ bekle ilgilenmesi üzerine sarı-kırmızılılar Dorukhan ile takas ihtimalini masaya yatırdı. Böylece orta saha problemini hem de yerli bir oyuncu ile çözme ihtimali ortaya çıkan Aslan, Linnes’in de maaş yükünden kurtulacak.

1’ER YILLIK SÖZLEŞMELERİ KALMASI TAKAS İHTİMALİNİ GÜÇLENDİRİYOR

Beşiktaş ile bu dev takas konusunda görüşmelerin önümüzdeki günlerde başlayacağı öğrenildi. Hem Linnes’in hem de Dorukhan Toköz’ün de kulüpleriyle 1 yıllık sözleşmesinin bulunması takas ihtimalini güçlendiriyor.

Geçen sezon talihsiz bir sakatlık yaşayan Dorukhan, sadece 9 resmi maça çıkabilmişti. Genç oyuncu, son PAOK maçında da sonradan oyuna dahil olmuştu. Orta saha oynamasının yanında sağ beke de geçebilen 24 yaşındaki futbolcu, sakatlık öncesi A Milli Takım’ın da önemli isimlerindendi.