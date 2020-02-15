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aksam.com.tr
  • 15 Şubat 2020 Cumartesi 09:35
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  • 15 Şubat 2020 Cumartesi 09:35

Galatasaray, Mario Lemina'yı 1 yıl daha kiralamak için şimdiden harekete geçti

Galatasaray, Mario Lemina'yı 1 yıl daha kiralamak için şimdiden harekete geçti

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Galatasaray, sezon başında İngiliz ekibi Southampton’dan kiraladığı Mario Lemina'yı 1 yıl daha kadrosuna katmak için harekete geçti.

Son dönemde Galatasaray’ın tartışmasız en iyi oyuncularından biri olan ve orta sahadaki savaşçı kimliğiyle takımını ateşleyen Mario Lemina için yönetimin şimdiden harekete geçtiği öğrenildi.

Sezon başında İngiliz ekibi Southampton’dan kiralık olarak alınan Lemina’nın sözleşmesinde 16 milyon Euro’ya satın alma opsiyonu bulunuyordu. Ancak şu anki şartlarda bu rakamı ödemesi çok zor gözüken Aslan’ın, oyuncunun da burada kalmak istemesini koz olarak kullanıp, 1 yıl daha yıldız futbolcuyu kiralamak istediği bildirildi.

(Fanatik)

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