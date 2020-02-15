Galatasaray, Mario Lemina'yı 1 yıl daha kiralamak için şimdiden harekete geçti

Son dönemde Galatasaray’ın tartışmasız en iyi oyuncularından biri olan ve orta sahadaki savaşçı kimliğiyle takımını ateşleyen Mario Lemina için yönetimin şimdiden harekete geçtiği öğrenildi.
Sezon başında İngiliz ekibi Southampton’dan kiralık olarak alınan Lemina’nın sözleşmesinde 16 milyon Euro’ya satın alma opsiyonu bulunuyordu. Ancak şu anki şartlarda bu rakamı ödemesi çok zor gözüken Aslan’ın, oyuncunun da burada kalmak istemesini koz olarak kullanıp, 1 yıl daha yıldız futbolcuyu kiralamak istediği bildirildi.
(Fanatik)
Bu sezonun tartışılan futbolcularından biri olan 23 yaşındaki oyuncu, sezon sonunda büyük ihtimalle satılacak. Peşinde 2 İtalya Serie A ekibi bulunan sambacının 10 milyon euronun altında gitmesi beklenmiyor...
La Gazzetta dello Sport muhabiri Nicolo Schirau, Fenerbahçe’nin sezon sonunda Hakan Çalhanoğlu için Milan’ın kapısını çalacağını iddia etti. Manchester Utd ve Arsenal’in de 26 yaşındaki milli yıldızla ilgilendiğini de dile getirdi.
Galatasaray, sezon başında İngiliz ekibi Southampton’dan kiraladığı Mario Lemina'yı 1 yıl daha kadrosuna katmak için harekete geçti.
15 Temmuz’da şehit olan Erol İnce’nin çocuklarına antrenörlük yapan Ö.A. yardımları suistimalden 1 yıl men cezası aldı.
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi konusunda sadece iki alternatif kaldı. MHK, önümüzdeki günlerde konuyla ilgili kararını verecek.
ALEXANDER Sörloth, Trabzonspor’un Gençlerbirliği’ni 2-0 mağlup ettiği maçta kırmızı kart görerek oyun dışında kalmıştı.
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