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Galatasaray, Mario Lemina'nın bonservisini almak için harekete geçti

Galatasaray, Mario Lemina'nın bonservisini almak için harekete geçti

İngiliz ekibi Southampton'dan kiralanan Mario Lemina, Galatasaray teknik ekibi tarafından beğenildi. Sarı kırmızılılar, Gabonlu futbolcuyu kadrosuna katmak için çalışmalarına başladı.

Galatasaray’da teknik heyet ve yönetim, yaz döneminde transfer edilen oyuncular arasında en çok Mario Lemina’yı beğendi. Gabonlu futbolcunun performansından çok memnun kalan teknik ekip, Lemina’nın bonservisinin alınmasını istedi. Sezon başında satın alma opsiyonlu kiralanan Lemina’nın satın alma bedeli 16 milyon Euro. Sarı-kırmızılı kulüp, devre arasında futbolcu satarak transfer bütçesi oluşturmak ve 26 yaşındaki oyuncunun bonservisini almak istiyor. Galatasaray, Lemina’nın bonservisini elinde bulunduran İngiltere Premier Lig ekibi Southampton ile pazarlık yaparak satın alma bedelini düşürmeye çalışacak.

(Yeni Şafak)


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